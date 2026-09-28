Тръмп и Си Дзинпин насочват гигантския кораб от китайско-американски отношения по стабилен курс към бъдещето

САЩ и Китай не са просто две много различни страни и системи, а са двете страни, които са най-важни за проектиране на бъдещето на целия свят. Преди близо едно десетилетие, на 6 април 2017 г. по време на срещата на Си Дзинпин с президента на САЩ Доналд Тръмп, китайският ръководител бе категоричен, че „имаме хиляди аргументи в полза на подобряване на китайско-американските отношения, и нито една причина да ги влошим“, понеже „добрите отношения между Китай и САЩ са в интерес не само на двете страни и техните народи, но и на целия свят“.

От тогава досега аргументите за подобряване на отношенията между двете най-влиятелни икономически и политически сили в света са вече не хиляди, а десетки хиляди. „Натрупването на аргументите“ е факт: растящата цена на конфронтацията и за двете страни, високите мита върху част от китайския износ, редкоземният лост за влияние на Пекин, ядрените програми, състезанието в разработката и прилагането на изкуствения интелект (AI), тайванският риск. Всичко това наистина повишава залога на управлението на съперничеството.

Дори в най-напрегнатите моменти на двустранните отношения съперничеството никога не е било неуправляемо - каналите оставаха отворени, двете страни избягваха директен сблъсък, а в експертните становища се търсеха възможности за „управлявана стратегическа конкуренция“ (managed strategic competition). Нещо повече: очевиден стана преходът от високорисково, персонализирано съперничество към институционализиран механизъм за неговото управление – чрез търговски съвети, продължаващ диалог по бъдещето на AI, експертни срещи и обмяна на мнения.

А рамката на отношенията досега действително подкрепя визията за еволюция към стабилизиране: първата официална държавна визита във Вашингтон през септември 2015 г. (при Обама) - т.е. преди точно 11 години, историческата среща Си Дзинпин – Доналд Тръмп в Пекин през май 2026 г., обявеният „пробив“ след нея, и фактът, че САЩ поеха изричното задържане на новите мита до приключване на срещата. Дипломатическият ритъм (посещение – реципрочно посещение за по-малко от 5 месеца) е показателен.

Срещите не създават стабилност сами по себе си - те я индикират и легитимират.

Има и обратен, но минимален риск от подобни срещи: персонализация на дипломацията (Тръмп–Си Дзинпин), която прави отношенията по-уязвими на еднолични решения, но не винаги по-стабилни. Но ползите от най-високата степен на централизация на отношенията са ясно разпознаваеми: отношенията между лидерите са фундаментални за двустранните отношения като цяло; самият Тръмп си е извлякъл няколко ключови урока от първия си мандат, а стремежът му към по-обмислена стратегия за управление на отношенията между САЩ и Китай създаде нови възможности за изява на американските интереси; ограничаването на броя на ключовите лица, вземащи решения, участващи в отношенията между САЩ и Китай, съществено намалява възможността противоречията да се прокраднат и умножават.

1. Защо тази среща е още по-важна от предходните

Пекинският „връх“ на отношенията (през май 2026 г.) установи рамката на „конструктивни отношения на стратегическа стабилност“ („a constructive relationship of strategic stability“) в двустранните отношения. Официалната характеристика на Белия дом добавя „основани на справедливост и реципрочност.“ (The White House, 2026) Самият Си представи рамката като „нова визия“, която ще дава „стратегическо ръководство за следващите три и повече години“, развивайки идеята в четири направления: положителна стабилност със сътрудничество като основа, устойчива стабилност с умерена конкуренция, постоянна стабилност с управляеми различия и трайна стабилност с обещания за мир (Xinhua, 2026). Рамката маркира прехода от „дефиниране на отношенията“ към „управление на отношенията“. Новата среща не предефинира връзката, а тества доколко новата рамка работи на практика. Ключовият въпрос, който ръководителите на двете страни уточняват на всяка среща, е: може ли съперничеството да бъде управлявано, без да прерасне в открит конфликт?

Основното изпитание за отношенията между Китай и САЩ е дали двете страни могат наистина да включат тези четири измерения на стабилност в политическите си взаимодействия и в процеса на подобряване на двустранните отношения.

Всъщност на практика продължават да съжителстват две дефиниции на „стабилността“ (Council on Foreign Relations, 2026): Вашингтон влага в нея повече смисъл на управляема търговия; Пекин я възприема като политическа предпазливост и уважение към червените линии.

Поради тези причини „стабилността“ е условна и неравномерна - силна е по търговската ос, несигурна по линия именно на международната сигурност. Например, на майската среща Си Дзинпин предупреди Доналд Тръмп, че лошо управляваният тайвански въпрос може да доведе до „сблъсък“ между двете страни. Точно Тайван, войната на САЩ с Иран и редкоземните метали са сред най-трудните теми за постигане на консенсус или доближаване на интересите между двете страни. Стабилизирането на отношенията е частично: по-напреднало в икономическата сфера, крехко в сферата на сигурността; обратимо - зависещо донякъде от персоналната динамика; различно от класическата „стратегическа стабилност“ поради липсата на диалог и разбирателство по ядрените въпроси и кризисните механизми.

Същевременно се наблюдава известна логика на обрат в политиката на Тръмп към Китай: от „заплаха номер едно“ към „стабилен мир“ след ескалационната спирала от 2025 г.. Икономическата взаимозависимост послужи като оръжие: случаят с редкоземните метали (2025 г.) – когато Китай спря износа, Тръмп отвърна с пауза на митата. Това не бе проява на любезност, а преизчисляване на разходите. Може да се твърди, че е налице „транзакционна стабилност“ - стабилност, породена не толкова от намаляване на структурните противоречия, а от взаимния страх от ескалация на напреженията. Крехкостта на тази стабилност е очевидна, понеже зависи от вътрешната политика на САЩ и донякъде от личния стил на Тръмп.

2. Предварителните очаквания за срещата

Не е преувеличено да се каже, че всяка среща на най-високо равнище между САЩ и Китай се следи от света с изключителни очаквания. В отношенията между двете най-влиятелни сили на XXI век мнозина търсят ключ към решаването на най-големите глобални предизвикателства: ограничаването на надпреварата във въоръжаването и ядрените рискове, овладяването на климатичните промени, стабилизирането на международната търговия, по-широкото разпространение на научно-техническите достижения и създаването на условия за по-високо глобално благоденствие. Подобни надежди често са прекомерни, защото нито една двустранна среща не е в състояние да промени рязко хода на историята. Но големите промени рядко настъпват изведнъж. Те обикновено започват с малки стъпки към по-добро взаимно разбирателство, по-устойчив диалог и по-предвидимо международно сътрудничество.

Далеч по-умерени са очакванията на специалистите по международни отношения. Показателен в това отношение е набор от анализи, публикувани непосредствено преди срещата във влиятелния Foreign Affairs, които очертават широк спектър от оценки за нейното възможно въздействие върху американско-китайските отношения. Китайският изследовател Орвил Шел, който присъстваше и на предишната среща между Тръмп и Си в Пекин, предупреди, че настоящият форум едва ли ще доведе до исторически пробив. Според него и двамата лидери трудно биха могли да постигнат типа всеобхватни договорености, които изисква мащабът на натрупаното стратегическо съперничество между двете държави (Schell, 2026). Значително по-оптимистична позиция зае професор Да Вей от университета Цинхуа. Според него срещата създава реална възможност за полагане на основите на по-трайна стабилност и предвидимост в двустранните отношения (Wei, 2026). От своя страна икономистът Адам Поузен насочи вниманието към икономическото измерение на диалога. Според него срещата би могла да даде възможност на администрацията на Тръмп да тества по-прагматичен подход към търговските отношения с Китай, основан не върху логиката на „играта с нулев резултат“, а върху търсенето на взаимна изгода и ограничаване на рисковете от икономическа конфронтация (Posen, 2026). Най-амбициозна бе визията на Хенри Хуейяо Уан, основател и президент на Центъра за Китай и глобализация (CCG). Той предложи любопитна концептуална аналогия. Ако през Студената война доминираше логиката на MAD (Mutually Assured Destruction – взаимно гарантирано унищожение), то в отношенията между Китай и САЩ днес следва да се търси преход към MAC (Mutually Assured Construction – взаимно гарантирано съзидание). Според Уанг двете велики сили вече добре осъзнават способността си да си нанасят взаимни щети. Истинското предизвикателство е да открият сферите, в които могат да изграждат съвместни решения. Конкуренцията между тях няма да изчезне, но ако и Вашингтон, и Пекин приемат, че нито една от страните не може нито да елиминира, нито да преобрази другата по свой образ, ще се открият значително повече възможности за сътрудничество в областта на търговията, технологиите, глобалното управление и международната сигурност (JIA, 2026). В крайна сметка преобладаващото експертно мнение не бе, че срещата ще промени радикално характера на американско-китайските отношения. По-скоро надеждата бе тя да намали риска от неволна ескалация, да укрепи каналите за диалог и да превърне стратегическото съперничество в по-управляемо и предвидимо. А в сегашната международна обстановка дори подобен резултат би представлявал значим дипломатически успех.

И Тръмп, и Си Дзинпин разбират надеждите и очакванията на глобалната общност за по-стабилен и предвидим международен ред. Но те също така са наясно, че тези очаквания не могат да заличат различията в стратегическите интереси на Съединените щати и Китай. Затова основният критерий за успех на техния диалог не е постигането на пълно съгласие, а поддържането на управляема стратегическа конкуренция в условията на взаимна зависимост, т.е. признанието, че взаимната зависимост генерира както ограничение, така и влияние.