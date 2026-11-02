„Трите клисури“ – новият воден път по Яндзъ
/Поглед.инфо/ Днес сме в Ичан, провинция Хубей. Това зад мен е река Яндзъ. Но може би не подозирате, че по този най-натоварен воден път в света се крие все по-сериозен проблем със задръстванията. Как може да бъде разрешен, хайде да разберем заедно!
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433 дрона за една нощ: Новата тактика за пълна парализа на украинския тил
/Поглед.инфо/ В нощта срещу 1 ноември 2026 година украинската преносна система бе подложена на масиран комбиниран удар с над четиристотин безпилотни апарата. Докато официалната пропаганда в Киев отчита висока ликвидация на въздушните цели, реалните щети по каскадата от трансформаторни подстанции 330/750 kV извеждат от строя ключови регионални възли. Пораженията в Днепропетровска, Житомирска и Киевска област показват, че инфраструктурната парализа навлиза в невъзвратима фаза, изпреварваща европейските възможности за технически внос.02.11.2026 22:00
Си Дзинпин: Приятелството между Китай и Оман има дълга история и широки перспективи за развитие
/Поглед.инфо/ Сутринта на 2 ноември китайският председател Си Дзинпин проведе разговори в Пекин със султана на Оман Хайтам бин Тарик ал-Саид, който е на държавно посещение в Китай.02.11.2026 21:45
Алиансът попълва "сенчестия флот": Защо НАТО разполага нови AWACS над Черно море
/Поглед.инфо/ Алиансът спешно разгръща допълнителни разузнавателни самолети, средиземноморски патрули и наземни радари в Черноморския регион под претекст защита на търговското корабоплаване. Този ход идва след поредния инцидент с контейнеровоза Contship Jet край българския бряг. Анализът на логистичните маршрути, складовите капацитети в Румъния и Молдова, както и прегрупирането на турските оператори обаче показва, че истинските цели на новата операция на НАТО надхвърлят официално обявената патрулна мисия.02.11.2026 21:45
Какаовите нюанси носят нежност през есента и зимата
/Поглед.инфо/ Модните цветове през есенно-зимния сезон и тази година са доминирани от кафявата гама. В основата на т.нар. какаов стил са топлите кафяви нюанси с различна дълбочина – шоколадово, млечно кафе, кестеняво и други. Дискретни цветни акценти и материи с естествена текстура, като велур и плетиво, допълват визията, придавайки ѝ мекота, непринуденост и романтична атмосфера. Те носят романтично усещане за добри спомени и приятни предстоящи моменти.02.11.2026 21:30
По анализи на морски изследователи: Саботажът срещу катарския газовоз "Ал Майеда" счупи гаранциите на Техеран в Ормуз
/Поглед.инфо/ Атаката срещу катарския газовоз "Ал Майеда" в Персийския залив превръща морския транзит през Ормузкия проток в руска рулетка за корабособствениците. Въпреки че Техеран предварително даде "зелена светлина" за преминаването на съда след посредничеството на Пакистан, снарядите удариха корпуса броени часове по-късно. Този инцидент потвърждава, че регионалният сблъсък между САЩ, Израел и Иран премина в фаза, в която нито една писмена гаранция не може да защити енергийните доставки на Запада.02.11.2026 21:30
Китай представи 40 перспективни технологии с потенциал за радикални иновации
/Поглед.инфо/ Китайският Институт за научна и техническа информация представи доклада „Перспективи пред революционните технологии за 2026 г.“, в който са включени 40 технологии с постигнати значителни пробиви и потенциал да създадат нови направления за иновации. Подбраните технологии обхващат пет основни области – изкуствен интелект, информационни технологии от следващо поколение, науки за живота и здравеопазване, нова енергия, нови материали и модерно производство.02.11.2026 21:15
Улични боеве в Париж и експлозия на гарата в Хамбург: Поколението Z започна демонтаж на евроатлантическия консенсус
/Поглед.инфо/ Масови безредици, грабежи и брутални улични сблъсъци с органите на реда разтърсиха ключови европейски държави в нощта срещу 1 ноември. Над половин милион души по данни на организаторите излязоха по улиците на Франция, докато в Германия протестната вълна обхвана над 30 града под ръководството на движението „Поколение Z управлява“. Дори традиционно стабилна Швейцария и нейният финансов център Цюрих преживяха нощ на барикади, палежи и употреба на водни оръдия. Инфлацията, цената на живота и растящите военни разходи поставят под въпрос вътрешнополитическата стабилност на целия Европейски съюз.02.11.2026 21:15
Ци Джуцюен: КМГ ще продължава да разказва китайските истории на научните иновации
/Поглед.инфо/ Днес в град Тайан започна първото Световно състезание по катерене на планината Тайшан с роботи, което бе организирано от Китайската медийна група.02.11.2026 21:00