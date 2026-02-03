/Поглед.инфо/ На 3 февруари в Пекин Центърът за селскостопански програми на Китайската медийна група представи списъка си с висококачествени предавания за 2026 г. Под мотото „Пролетно пробуждане“ бяха представени 42 иновативни висококачествени програми и проекта за интегрирано разпространение.

Заместник-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн присъства на събитието.

Син Бо, заместник-директор на КМГ, заяви в речта си, че 2026 г. бележи началото на 15-ия петгодишен план. По думите й Центърът за селскостопански програми ще се съсредоточи върху ключовите теми и ще създава повече висококачествени продукции, които цялостно да представят жизнеността на китайската модернизация в селското стопанство, селските райони и сред селското население.