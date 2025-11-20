/Поглед.инфо/ Днес в Пекин Централният комитет на ККП проведе симпозиум в чест на 110-годишнината от рождението на бившия генерален секретар Ху Яобан.

В реч по време на събитието председателят Си Дзинпин призова всичките партийни членове да се учат от живота, идеалите и стила на работа на Ху Яобан, давайки непрекъснато принос за делото на партията и държавата.

„Ху Яобан беше дългогодишен и лоялен комунистически борец, велик пролетарски революционер и държавник, изключителен политически работник в армията и лидер, служил за дълго време на важни ръководни позиции в ККП. Той даде безсмъртен принос за националната независимост и освобождение, социалистическата революция и изграждането, реформите и отварянето, както и за социалистическата модернизация“, посочи още Си Дзинпин.