Туризмът се превръща в мост, свързващ Китай със света

/Поглед.инфо/ По време на Националния празник през 2026 г. китайските туристи заминаха в чужбина, за да се насладят на далечни пейзажи, докато чуждестранните туристи пристигнаха в Китай от всички краища на света, за да усетят природната красота и културно-историческото наследство на китайската земя.

Политиката за безвизово влизане продължава да се разширява, международните въздушни линии стават все по-гъсти, трансграничните плащания са все по-удобни. Редица благоприятни фактори намалиха прага за трансгранични пътувания. По време на тазгодишния Национален празник китайските и чуждестранните туристи осъществиха „двупосочно движение“, опознавайки красотата в културния и туристическия обмен и жънейки плодовете на приятелството.

Трансграничният пътнически поток продължава да се увеличава

Австралийският бизнесмен Шарън Бенджамин, който е посещавал Китай многократно, пристигна в Китай по време на Националния празник с нов план за покупки. Той дълго време се занимава с бизнес, свързан с екологични стоки за ежедневна употреба, а удобството при пътуване, осигурено от безвизовия режим, му позволява да пътува между двете страни по всяко време. Данните на офиса на Air China в Мелбърн показват, че капацитетът на директната линия Мелбърн–Пекин в момента е нараснал значително в сравнение с миналата година, а интересът на местния пазар към запитвания за пътувания до Китай продължава да расте.

Политиката на Китай за безвизово влизане продължава да се разширява и все повече чуждестранни туристи избират да видят Китай. Времето за подготовка на виза за туристите е значително съкратено, а пътуването до Китай е по-удобно. Според данните от гранични пунктове на летищата много чуждестранни туристи, ползващи се от безвизовия режим, преминават граничния контрол само за няколко минути.

Според статистиката на Националната администрация по имиграцията през току-що отминалия Празник на средата на есента броят на китайските и чуждестранните лица, преминали границата, е нараснал с 16,8% на годишна база. Сред тях чуждестранните граждани са се увеличили с 37,7% в сравнение със същия период на миналата година, а сред влизащите чуждестранни граждани броят на ползващите се от безвизов режим е нараснал с 32,7% спрямо същия период на миналата година. Трите вида пътувания — трансгранични посещения на роднини, развлекателен туризъм и бизнес пътувания — са се увеличили едновременно.

Данните също показват, че от януари до август 2026 г. националните гранични органи са проверили общо 499 милиона преминавания на границата, което е увеличение от 8,7% на годишна база. Сред тях чуждестранните граждани са 61,287 милиона, което е увеличение от 19,5% на годишна база. Сред влизащите чуждестранни граждани 23,72 милиона са влезли без виза, което е увеличение от 26,8% на годишна база. Безвизовата политика продължава да освобождава дивиденти и създава благоприятни условия за пристигането на чуждестранни туристи в Китай.

В същото време, тъй като повече държави и региони предоставят улеснения за визи на китайските туристи, дестинациите за изходящ туризъм на Китай също стават по-разнообразни. На ключовия граничен пункт на железопътната линия Китай–Лаос — граничния пункт Мoxaн в провинция Юннан, по време на Националния празник влаковете за трансгранични пътници преминават средно по 12 дневно, а много китайски туристи пътуват с влак между Китай и Лаос.

Туристическият обмен става по-разнообразен

По време на дългата национална ваканция в Китай много китайски туристи се разходиха по улиците на хърватската столица Загреб, изпълнена с централноевропейски чар, за да разгледат местното световно културно наследство и природните забележителности. Екскурзоводът Тео Шимркич сподели, че броят на китайските туристи нараства бързо.

Директорът на туристическото управление на Загреб Мартина Биненфелд заяви, че през септември тази година броят на приетите китайски туристи е нараснал със 7% на годишна база, а броят на туристите с престой е нараснал с 8%. В началото на септември за първи път беше осъществена директна връзка Пекин–Загреб, което даде видим резултат — освен повече китайски туристи, се увеличи и броят на хърватските граждани, пътуващи до Китай.

В далечна Южна Америка туристическият обмен между Китай и Бразилия се засилва допълнително. През първите осем месеца на тази година Бразилия е приела със 73,3% повече китайски туристи в сравнение със същия период на миналата година, като вече е надхвърлила общия обем за цялата 2025 г.

Местният туристически пазар също активно се адаптира към нуждите на китайските туристи. Като първи член на Алианса на туристическите градове по Пътя на коприната, бразилският град Игуасу популяризира местните туристически ресурси сред китайските туристи чрез китайски социални платформи. UnionPay International съвместно с бразилски партньори стартира местна дигитална карта UnionPay, а проектът за взаимно свързване на трансгранични QR кодове между Китай и Бразилия започна пробна експлоатация. Поредица от мерки премахват пречките пред плащанията и информационните различия при трансграничните пътувания, правейки пътуването между Източното и Западното полукълбо по-леко и гладко.

На летището в Мелбърн, Австралия, много пътници заминават за Китай с различни очаквания. Австралийският младеж Майкъл ще пътува до гр. Чанджоу, провинция Дзянсу, Китай, за да присъства на сватбата на приятел. За него това пътуване до Китай е не само туристическо пътуване, но и възможност да влезе в семейството на приятеля си и да опознае китайския живот.

„Искам да опитам патица по пекински“, казва Алексий, който за първи път пътува до Китай. Той е студент в университет в Мелбърн. Алексий планира да отиде в Пекин по време на Националния празник на Китай, за да се срещне със семейството си там и заедно да изследват вкусовете и красотите на Пекин.

Генералният директор на туристическата агенция в Самара, Русия, Олеся Разумная, споделя с вълнение: „Ние приемаме руснаци, пътуващи до Китай, и обслужваме голям брой китайски туристи, посещаващи Русия. В това двупосочно движение ние наистина усетихме огромната жизненост на китайския културен и туристически пазар.“

Културният обмен става по-задълбочен

Днешният трансграничен туризъм се измества от „разглеждане на забележителности“ към „натрупване на преживявания“. Чуждестранните туристи, идващи в Китай, не само разглеждат известни забележителности, но и посещават градове и села, опитват местна кухня и се докосват до традиционната китайска култура. Китайските туристи, заминаващи в чужбина, обръщат все повече внимание на филмови, телевизионни и литературни произведения и ежедневния живот на местните хора.

Европейският туроператор Ханс казва: „Китай има природни красоти, история и култура, както и много богата кухня и културни преживявания — всичко това представлява интерес за европейските туристи.“

Данните на Световния съвет за пътувания и туризъм показват, че през 2025 г. растежът на китайската туристическа икономика е повече от два пъти над средното за света, като разходите на чуждестранните туристи в Китай са нараснали с над 10%.

Съдържанието на пътуванията на китайските туристи също непрекъснато се обогатява. На брега на река Темза във Великобритания китайски турист изважда учебник по английски език за гимназията с изображение на Биг Бен на корицата, написва на страницата „Честит Национален празник“ и „Световен мир“, след което снима корицата на учебника заедно с реалния пейзаж пред себе си. „Пейзажът“, за който някога е чел в учебника, сега е станал реалност пред очите му.

За много китайски туристи пътуването вече не е само отдих и релаксация, а включва и изследване и преживяване на културата на други държави. Във Великобритания местата за снимки на филмовите продукции „Хари Потър“ и „Брулени хълмове“ са се превърнали в популярни туристически дестинации. Туристическото управление на Шотландия наскоро представи в китайските социални платформи пътеводител „Златната седмица на октомври — бавно пътешествие из Шотландия“, който освен информация за настаняване, храна, транспорт и класически забележителности, препоръчва на туристите да изберат тиква в тиквено поле, да участват в книжен фестивал, да наблюдават звездите в горски парк и други специални дейности.

„Двупосочното движение“ в туризма, което се случи по време на Националния празник на Китай по целия свят, се проявява не само в данните за пътническия поток, но и в многобройните срещи и обмен. Китайските и чуждестранните туристи откриват повече дестинации и опитват различни култури чрез трансгранични пътувания, а също така задълбочават взаимното си разбирателство, приближавайки се един към друг. Туризмът се превръща в мост, свързващ Китай със света.