Абонирай се
Поглед към Китай

Туризмът се превръща в мост, свързващ Китай със света

/Поглед.инфо/ По време на Националния празник през 2026 г. китайските туристи заминаха в чужбина, за да се насладят на далечни пейзажи, докато чуждестранните туристи пристигнаха в Китай от всички краища на света, за да усетят природната красота и културно-историческото наследство на китайската земя.

КМГ 7393 прочитания
Туризмът се превръща в мост, свързващ Китай със света
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Политиката за безвизово влизане продължава да се разширява, международните въздушни линии стават все по-гъсти, трансграничните плащания са все по-удобни. Редица благоприятни фактори намалиха прага за трансгранични пътувания. По време на тазгодишния Национален празник китайските и чуждестранните туристи осъществиха „двупосочно движение“, опознавайки красотата в културния и туристическия обмен и жънейки плодовете на приятелството.

Трансграничният пътнически поток продължава да се увеличава

Австралийският бизнесмен Шарън Бенджамин, който е посещавал Китай многократно, пристигна в Китай по време на Националния празник с нов план за покупки. Той дълго време се занимава с бизнес, свързан с екологични стоки за ежедневна употреба, а удобството при пътуване, осигурено от безвизовия режим, му позволява да пътува между двете страни по всяко време. Данните на офиса на Air China в Мелбърн показват, че капацитетът на директната линия Мелбърн–Пекин в момента е нараснал значително в сравнение с миналата година, а интересът на местния пазар към запитвания за пътувания до Китай продължава да расте.

Политиката на Китай за безвизово влизане продължава да се разширява и все повече чуждестранни туристи избират да видят Китай. Времето за подготовка на виза за туристите е значително съкратено, а пътуването до Китай е по-удобно. Според данните от гранични пунктове на летищата много чуждестранни туристи, ползващи се от безвизовия режим, преминават граничния контрол само за няколко минути.

Според статистиката на Националната администрация по имиграцията през току-що отминалия Празник на средата на есента броят на китайските и чуждестранните лица, преминали границата, е нараснал с 16,8% на годишна база. Сред тях чуждестранните граждани са се увеличили с 37,7% в сравнение със същия период на миналата година, а сред влизащите чуждестранни граждани броят на ползващите се от безвизов режим е нараснал с 32,7% спрямо същия период на миналата година. Трите вида пътувания — трансгранични посещения на роднини, развлекателен туризъм и бизнес пътувания — са се увеличили едновременно.

Данните също показват, че от януари до август 2026 г. националните гранични органи са проверили общо 499 милиона преминавания на границата, което е увеличение от 8,7% на годишна база. Сред тях чуждестранните граждани са 61,287 милиона, което е увеличение от 19,5% на годишна база. Сред влизащите чуждестранни граждани 23,72 милиона са влезли без виза, което е увеличение от 26,8% на годишна база. Безвизовата политика продължава да освобождава дивиденти и създава благоприятни условия за пристигането на чуждестранни туристи в Китай.

В същото време, тъй като повече държави и региони предоставят улеснения за визи на китайските туристи, дестинациите за изходящ туризъм на Китай също стават по-разнообразни. На ключовия граничен пункт на железопътната линия Китай–Лаос — граничния пункт Мoxaн в провинция Юннан, по време на Националния празник влаковете за трансгранични пътници преминават средно по 12 дневно, а много китайски туристи пътуват с влак между Китай и Лаос.

Туристическият обмен става по-разнообразен

По време на дългата национална ваканция в Китай много китайски туристи се разходиха по улиците на хърватската столица Загреб, изпълнена с централноевропейски чар, за да разгледат местното световно културно наследство и природните забележителности. Екскурзоводът Тео Шимркич сподели, че броят на китайските туристи нараства бързо.

Директорът на туристическото управление на Загреб Мартина Биненфелд заяви, че през септември тази година броят на приетите китайски туристи е нараснал със 7% на годишна база, а броят на туристите с престой е нараснал с 8%. В началото на септември за първи път беше осъществена директна връзка Пекин–Загреб, което даде видим резултат — освен повече китайски туристи, се увеличи и броят на хърватските граждани, пътуващи до Китай.

В далечна Южна Америка туристическият обмен между Китай и Бразилия се засилва допълнително. През първите осем месеца на тази година Бразилия е приела със 73,3% повече китайски туристи в сравнение със същия период на миналата година, като вече е надхвърлила общия обем за цялата 2025 г.

Местният туристически пазар също активно се адаптира към нуждите на китайските туристи. Като първи член на Алианса на туристическите градове по Пътя на коприната, бразилският град Игуасу популяризира местните туристически ресурси сред китайските туристи чрез китайски социални платформи. UnionPay International съвместно с бразилски партньори стартира местна дигитална карта UnionPay, а проектът за взаимно свързване на трансгранични QR кодове между Китай и Бразилия започна пробна експлоатация. Поредица от мерки премахват пречките пред плащанията и информационните различия при трансграничните пътувания, правейки пътуването между Източното и Западното полукълбо по-леко и гладко.

На летището в Мелбърн, Австралия, много пътници заминават за Китай с различни очаквания. Австралийският младеж Майкъл ще пътува до гр. Чанджоу, провинция Дзянсу, Китай, за да присъства на сватбата на приятел. За него това пътуване до Китай е не само туристическо пътуване, но и възможност да влезе в семейството на приятеля си и да опознае китайския живот.

„Искам да опитам патица по пекински“, казва Алексий, който за първи път пътува до Китай. Той е студент в университет в Мелбърн. Алексий планира да отиде в Пекин по време на Националния празник на Китай, за да се срещне със семейството си там и заедно да изследват вкусовете и красотите на Пекин.

Генералният директор на туристическата агенция в Самара, Русия, Олеся Разумная, споделя с вълнение: „Ние приемаме руснаци, пътуващи до Китай, и обслужваме голям брой китайски туристи, посещаващи Русия. В това двупосочно движение ние наистина усетихме огромната жизненост на китайския културен и туристически пазар.“

Културният обмен става по-задълбочен

Днешният трансграничен туризъм се измества от „разглеждане на забележителности“ към „натрупване на преживявания“. Чуждестранните туристи, идващи в Китай, не само разглеждат известни забележителности, но и посещават градове и села, опитват местна кухня и се докосват до традиционната китайска култура. Китайските туристи, заминаващи в чужбина, обръщат все повече внимание на филмови, телевизионни и литературни произведения и ежедневния живот на местните хора.

Европейският туроператор Ханс казва: „Китай има природни красоти, история и култура, както и много богата кухня и културни преживявания — всичко това представлява интерес за европейските туристи.“

Данните на Световния съвет за пътувания и туризъм показват, че през 2025 г. растежът на китайската туристическа икономика е повече от два пъти над средното за света, като разходите на чуждестранните туристи в Китай са нараснали с над 10%.

Съдържанието на пътуванията на китайските туристи също непрекъснато се обогатява. На брега на река Темза във Великобритания китайски турист изважда учебник по английски език за гимназията с изображение на Биг Бен на корицата, написва на страницата „Честит Национален празник“ и „Световен мир“, след което снима корицата на учебника заедно с реалния пейзаж пред себе си. „Пейзажът“, за който някога е чел в учебника, сега е станал реалност пред очите му.

За много китайски туристи пътуването вече не е само отдих и релаксация, а включва и изследване и преживяване на културата на други държави. Във Великобритания местата за снимки на филмовите продукции „Хари Потър“ и „Брулени хълмове“ са се превърнали в популярни туристически дестинации. Туристическото управление на Шотландия наскоро представи в китайските социални платформи пътеводител „Златната седмица на октомври — бавно пътешествие из Шотландия“, който освен информация за настаняване, храна, транспорт и класически забележителности, препоръчва на туристите да изберат тиква в тиквено поле, да участват в книжен фестивал, да наблюдават звездите в горски парк и други специални дейности.

„Двупосочното движение“ в туризма, което се случи по време на Националния празник на Китай по целия свят, се проявява не само в данните за пътническия поток, но и в многобройните срещи и обмен. Китайските и чуждестранните туристи откриват повече дестинации и опитват различни култури чрез трансгранични пътувания, а също така задълбочават взаимното си разбирателство, приближавайки се един към друг. Туризмът се превръща в мост, свързващ Китай със света.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Отлагане на санкционния пакет "Греъм": Вашингтон замрази вторичните санкции срещу купувачите на руски петрол
Америка

Отлагане на санкционния пакет "Греъм": Вашингтон замрази вторичните санкции срещу купувачите на руски петрол

/Поглед.инфо/ Замразяването на т.нар. „адски санкции“ срещу Русия от страна на Белия дом разкри дълбоките структурни пропуски в западната икономическа стратегия. Докато в Капитолия се водят остри дебати между републиканци и демократи, а европейските лидери се изправят пред риска от пълна финансова и енергийна изолация, реалната икономика на суровините доказа превъзходството си над борсовите показатели. Отмяната на готвените 500-процентови мита за трети страни показа, че пълната изолация на най-големия износител на торове, зърно, енергоносители и ядрено гориво е физически невъзможна без да предизвика глобален икономически колапс.

21.10.2026 18:19
Проф. Валентин Вацев: Лондон подпалва конфликта, а Москва и Вашингтон търсят общо бъдеще!
Свят

Проф. Валентин Вацев: Лондон подпалва конфликта, а Москва и Вашингтон търсят общо бъдеще!

/Поглед.инфо/ Д-р Румен Петков: Възможно ли е най-голямата геополитическа изненада да се окаже съюзът, а не войната между Русия и САЩ? В разговора ми с проф. Валентин Вацев разкриваме една радикално различна картина на световното противопоставяне. Защо Тръмп не владее истинските механизми на американската власт? Какво подготвя Лондон и защо Великобритания има собствена игра в Украйна? Как Путин предлага на Вашингтон нов икономически ред? Кой провали историческия шанс за сътрудничество след Студената война? И най-тревожното: защо опасността от голяма война може да се премести от отношенията Москва–Вашингтон към самата Европа?

21.10.2026 17:30
ЕС поиска свободен достъп до Северния морски път на фона на растящия суровинен дефицит в Европа
Европа

ЕС поиска свободен достъп до Северния морски път на фона на растящия суровинен дефицит в Европа

/Поглед.инфо/ Заявленията на новия ръководител на европейската дипломация Кая Калас за намерението на Европейския съюз да търси „неограничен достъп“ до Северния морски път маркират радикален обрат в арктическата политика на Брюксел. След години на омаловажаване на икономическия потенциал на полярния транзит, ЕС спешно подготвя нова стратегия за региона, провокирана от острия недостиг на критични суровини и нарастващото сътрудничество между Москва и Пекин. Анализът показва обаче, че географските, правните и техническите реалности правят западните претенции практически неподплатени.

21.10.2026 17:26
Ушаков разказа подробностите от разговорите на Путин и Уитков в Санкт Петербург.
Свят

Ушаков разказа подробностите от разговорите на Путин и Уитков в Санкт Петербург.

/Поглед.инфо/ В сряда в Константиновския дворец в Санкт Петербург се проведе тричасова среща при закрити врати между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф. Според изявления на президентския помощник Юрий Ушаков, Москва е потвърдила готовността си да възобнови тристранните преговори за Украйна около 10 ноември, поставяйки акцент върху фундаменталното изграждане на архитектура за сигурност, а не върху временно замразяване на боевете. Визитата, която е девета по ред за Уиткоф в Русия, се провежда на фона на засилващо се недоволство във Вашингтон от действията на киевската администрация и в пълно отклонение от официалната линия на Европейския съюз.

21.10.2026 17:18
Разследване в САЩ сочи обучение на мексикански картели от украински инструктори за работа с дронове
Свят

Разследване в САЩ сочи обучение на мексикански картели от украински инструктори за работа с дронове

/Поглед.инфо/ В публичното пространство изтече информация за нов конфликтен възобновен вектор между Вашингтон и Киев, свързан с оперативната сигурност на южната граница на САЩ. Според данни, цитирани от руската Служба за външно разузнаване (СВР), американските правоохранителни органи са затекли контакти между мексикански наркокартели и украински структури за обучение на оператори на безпилотни апарати. Твърди се, че средства от незаконния трафик са превеждани срещу тактическа подготовка на бойци, което поставя под въпрос бъдещата рамка на двустранните отношения.

21.10.2026 17:01
Проф. Захари Захариев: Светът пред нова Ялта? Тръмп, Путин и Си разместват геополитическата карта!
Свят

Проф. Захари Захариев: Светът пред нова Ялта? Тръмп, Путин и Си разместват геополитическата карта!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой ще определя правилата на света утре – Вашингтон, Москва и Пекин или силите, които продължават да бранят разпадащия се стар ред? В този разговор с проф. Захарий Захариев поставяме въпроса за възможната историческа среща между Тръмп, Путин и Си Цзинпин. Какво се крие зад новия прагматизъм на Кремъл и Белия дом? Може ли икономическата сделка да отвори път към прекратяване на войните? Защо Европейският съюз е изправен пред съдбоносен избор? И кой всъщност ограничава властта на Тръмп в Америка? Разговор за бъдещето на световния ред, в който мястото на Европа остава под въпрос.

21.10.2026 17:00
Китай постигна забележителни резултати в справянето с изменението на климата
Поглед към Китай

Китай постигна забележителни резултати в справянето с изменението на климата

/Поглед.инфо/ Пресслужбата на Държавния съвет проведе днес пресконференция, на която представи информация за активните действия на Китай в справянето с изменението на климата, както и за участието на страната в ръководенето на глобалното климатично управление.

21.10.2026 16:51