Уан И и Марко Рубио проведоха прагматичен диалог в Манила

Уан И заяви, че настоящата година е от особено значение за китайско-американските отношения. По думите му на срещата си в Пекин по-рано тази година двамата държавни глави определиха изграждането на конструктивни и стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ като основна насока, очертавайки посоката за съвместните усилия на двете страни. Според него това представлява важен напредък в търсенето на път към мирно съвместно съществуване между двете големи държави, който е в интерес както на народите на Китай и САЩ, така и на международната общност.

Уан И също така изложи твърдата позиция на китайската страна по отношение на поредицата от негативни действия и изявления, които представи американската страна неотдавна.

Двете страни оцениха срещата като прагматична, позитивна и конструктивна. Те се договориха съвместно да изпълняват важните договорености, постигнати от двамата държавни глави, да използват ефективно политическите и дипломатическите канали, да подготвят следващия етап от контактите на високо равнище и да насърчат постигането на съществен напредък в изграждането на конструктивни и стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ.