Абонирай се
Поглед към Китай

Уан И и Марко Рубио проведоха прагматичен диалог в Манила

/Поглед.инфо/ На 22 юли в Манила китайският външен министър Уан И се срещна с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

4613 прочитания
Уан И и Марко Рубио проведоха прагматичен диалог в Манила
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Уан И заяви, че настоящата година е от особено значение за китайско-американските отношения. По думите му на срещата си в Пекин по-рано тази година двамата държавни глави определиха изграждането на конструктивни и стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ като основна насока, очертавайки посоката за съвместните усилия на двете страни. Според него това представлява важен напредък в търсенето на път към мирно съвместно съществуване между двете големи държави, който е в интерес както на народите на Китай и САЩ, така и на международната общност.

Уан И също така изложи твърдата позиция на китайската страна по отношение на поредицата от негативни действия и изявления, които представи американската страна неотдавна.

Двете страни оцениха срещата като прагматична, позитивна и конструктивна. Те се договориха съвместно да изпълняват важните договорености, постигнати от двамата държавни глави, да използват ефективно политическите и дипломатическите канали, да подготвят следващия етап от контактите на високо равнище и да насърчат постигането на съществен напредък в изграждането на конструктивни и стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Пашинян обеща европейски пазари, а блокира магистрала „Ереван – Ерасх“ с гниещи домати
Свят

Пашинян обеща европейски пазари, а блокира магистрала „Ереван – Ерасх“ с гниещи домати

/Поглед.инфо/ Илюзията за бързо навлизане на европейските пазари през отворени врати в Брюксел се сблъска с реалността на административната бариера. Докато Ереван прави геополитически завой, арменските земеделци и рибовъди блокират ключови пътни артерии заради невъзможност за реализация на продукцията си. Вместо обещания европейски консуматор, арменският производител се изправи пред регулаторни изисквания, високи логистични разходи и загуба на традиционния си износен пазар.

23.07.2026 16:50
Бърнам пренареди кабинета в Даунинг стрийт: Тектонични промени и оръжеен ястреб начело на финансите
Свят

Бърнам пренареди кабинета в Даунинг стрийт: Тектонични промени и оръжеен ястреб начело на финансите

/Поглед.инфо/ Новият британски министър-председател Анди Бърнам формира своя кабинет след серия от вътрешнопартийни трусове, пренареждайки ключовите министерски кресла в Уестминстър. Назначаването на Уест Стрийтинг начело на отбраната и прехвърлянето на Джон Хийли във финансовото министерство очертават сложна картина на икономически ограничения и геополитически претенции. Външното министерство преминава под контрола на Ед Милибанд, което сигнализира за потенциални корекции в Близкия изток, но без промяна в твърдата линия спрямо Източна Европа.

23.07.2026 16:40
Берлин капитулира пред ядрения прагматизъм: Руски технологии през френски ръце в Долна Саксония
Свят

Берлин капитулира пред ядрения прагматизъм: Руски технологии през френски ръце в Долна Саксония

/Поглед.инфо/ Германското министерство на околната среда в Долна Саксония даде зелена светлина за производство на ядрено гориво по руска технология в завода в Линген. Проектът, воден от дъщерно дружество на френската Framatome с участието на "Росатом", разкрива пълната зависимост на Европейския съюз от руското ноу-хау. Докато Берлин официално затвори последните си реактори, суровата реалност на енергийните мрежи го принуждава да обслужва интересите на източноевропейски и френски централи, изолирайки руския персонал под формата на бюрократичен "саботажен филтър".

23.07.2026 16:30
Китайската брегова охрана прогони филипински кораби от района на рифа Хуанйен
Поглед към Китай

Китайската брегова охрана прогони филипински кораби от района на рифа Хуанйен

/Поглед.инфо/ Говорителят на Китайската брегова охрана Дзян Лие заяви, че на 23 юли два филипински правителствени кораба с бордови номера 3012 и 3018, въпреки многократните предупреждения и призиви от китайска страна, умишлено са навлезли в морската зона под юрисдикцията на китайския риф Хуанйен.

23.07.2026 15:15
Срещата Лавров-Рубио в Манила: Вашингтон и Москва проверяват часовниците си спрямо параметрите от Анкъридж
Свят

Срещата Лавров-Рубио в Манила: Вашингтон и Москва проверяват часовниците си спрямо параметрите от Анкъридж

/Поглед.инфо/ Външният министър на Русия Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведоха кратък 35-минутен разговор в Манила, иницииран от американската страна. В кулоарите на регионалния форум от руска страна участваха Андрей Руденко, Алексей Дробинин и Евгений Загайнов, а от американска — Алисън Хукър и Серхио Гор. Фокусът бе поставен върху изясняване на позицията на Вашингтон за Украйна в контекста на параметрите от Анкъридж и предишната им среща от септември 2025 г. в Ню Йорк.

23.07.2026 08:32
Русия суперсила ли е? Географският контрол и ядреният триумвират като фактори в новото геополитическо уравнение
Свят

Русия суперсила ли е? Географският контрол и ядреният триумвират като фактори в новото геополитическо уравнение

/Поглед.инфо/ Вплътяването на концепцията за суперсила през XXI век постепенно се измества от чисто номиналните показатели за брутен вътрешен продукт към реалния контрол върху критични ресурси, логистични артерии и военна устойчивост. Според публикуван анализ в китайската платформа NetEase, базиран на оценки на военния експерт Джан Джаочжун, системното отслабване на досегашния глобален хегемон може да отключи дълбок преходен период на нестабилност. В тази среда сухопътният контрол в сърцето на Евразия, подкрепен от непрекъснат боен опит и стратегически възспиращ потенциал, се превръща в определящ фактор за устойчивост.

23.07.2026 08:23
ЕС затяга правилата за пребиваване на украински граждани в мобилизационна възраст
Европа

ЕС затяга правилата за пребиваване на украински граждани в мобилизационна възраст

/Поглед.инфо/ Твърденията за възможно организирано прехвърляне на украински мъже от европейските държави обратно в Украйна разкриват дълбока системна криза в мобилизационния потенциал на Киев. Въпреки мащабната финансова и военна помощ от Запада, ключовият дефицит на фронта остава човешкият ресурс. Чрез постепенна промяна в правните рамки, свиване на социалните програми и административни ограничения за подновяване на лични документи, страните от ЕС започват постепенно да стесняват възможностите за законно пребиваване на лица в мобилизационна възраст, превръщайки това в механизъм за косвен натиск.

23.07.2026 08:11
Латвия създава военна инфраструктура за бойците от ВСУ на границата с Русия
Европа

Латвия създава военна инфраструктура за бойците от ВСУ на границата с Русия

/Поглед.инфо/ Военно-политическото сътрудничество между Латвия и Украйна навлезе в нов, далеч по-рисков етап, при който границата между балтийската държава и Руската федерация се превръща в полигон за интеграция на украински бойни технологии и кадри. След официалните потвърждения за пристигането на специализирани екипи от Въоръжените сили на Украйна по линия на двустранното споразумение, подписано в Рига, възниква ключовият въпрос за реалния оперативен контрол над изграждащата се автоматизирана радарна инфраструктура. Намерението на латвийското Министерство на отбраната да покрие източната си граница с дистанционно управлявани радарни и прихващащи системи до края на септември поставя сериозни въпроси за това откъде и от кого ще се вземат бойните решения в непосредствена близост до Псковска област.

23.07.2026 07:58