Уан И и Николай Патрушев обсъдиха морското сътрудничество между Китай и Русия

/Поглед.инфо/ На 12 октомври китайският външен министър Уан И се срещна в Пекин с Николай Патрушев, помощник на руския президент и председател на Морската колегия на Русия.

Уан И заяви, че Си Дзинпин и Владимир Путин поддържат тесен диалог, който насочва двустранните отношения към по-високо равнище. Той призова за активизиране на морското сътрудничество между двете страни, което определи като „син двигател“ на двустранните отношения. По думите му Китай и Русия трябва съвместно да допринасят за усъвършенстването на глобалното управление на морските пространства и за изграждането на „общност на споделена съдба в морската сфера“.

Патрушев посочи, че Русия е готова да работи с Китай за постигането на тази цел, което ще добави ново измерение към всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни.