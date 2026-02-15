/Поглед.инфо/ На 14 февруари китайският външен министър Уан И участва в Мюнхенска конференция по сигурността, където изнесе реч в рамките на специалната сесия, посветена на Китай, и отговори на въпроси от публиката.

В отговор на въпрос за китайско-американските отношения Уан И заяви, че начинът, по който двете големи сили ще съжителстват, е от решаващо значение за посоката на международната обстановка. По думите му Китай винаги разглежда и управлява отношенията със Съединените щати с чувство за отговорност към историята, към народа и към света, и смята, че те трябва да се основават на взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и взаимноизгодно сътрудничество. Диалогът и консултациите са правилният начин за съвместно съжителство на две страни, подчерта той.

Уан И посочи, че е окуражаващо, че президентът на САЩ Доналд Тръмп проявява уважение към Си Дзинпин и към китайския народ и е заявил, че двете страни могат да работят заедно по решаването на основните глобални проблеми и да развиват по-добре двустранните отношения. В същото време той отбеляза, че в САЩ все още има сили, които се стремят да ограничават и притискат Китай и продължават да отправят нападки и обвинения срещу страната.