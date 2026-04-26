/Поглед.инфо/ По повод 50-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между Китай и Кабо Верде, на 25 април китайският външен министър Уан И и неговият колега Жозе Луиш Ливраменто размениха поздравителни адреси.

Уан И заяви, че Китай и Кабо Верде са добри приятелски държави. През последните 50 години, под стратегическото ръководство на лидерите на двете страни, те са поддържали искрено приятелство и сътрудничество с взаимна изгода. Той изрази готовност да работи съвместно със своя колега за изпълнение на важните договорености между лидерите, да насърчава сътрудничеството и обмена между външнополитическите институции и да съдейства за по-нататъшното развитие на двустранното стратегическо партньорство.

Ливраменто заяви, че от установяването на дипломатическите отношения двете страни поддържат взаимно уважение. Двустранното сътрудничество е постигнало значими резултати, особено в сферите на здравеопазването, образованието и инфраструктурата. Той изрази желание за по-нататъшно засилване на политическите връзки с Китай и за увеличаване на координацията между външните министри на двете страни, с цел постигане на по-голямо благополучие за двата народа.