Уан И представи пред медиите резултатите от срещата на държавните глави на Китай и САЩ

/Поглед.инфо/ По покана на председателя на КНР Си Дзинпин, президентът на САЩ Доналд Тръмп направи държавно посещение в Китай от 13 до 15 май. В тази връзка Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи, представи пред медиите резултатите от срещата.

По време на това посещение двамата държавни глави са продължили откровен, задълбочен, конструктивен и стратегически обмен на мнения по основните въпроси, свързани с китайско-американските отношения и укрепването на световния мир, постигайки редица споразумения. Двамата споделят мнението, че изграждането на „конструктивни, стратегически и стабилни отношения между Китай и Съединените щати е най-важният политически консенсус“.

Уан И също така разкри, че по покана на президента Доналд Тръмп, Си Дзинпин ще посети Съединените щати тази есен.

Китайският външен министър подчерта, че тайванският въпрос е един от ключовите теми на тази среща. Позицията на Китай е ясна и последователна. Американската страна са проявили задълбочено разбиране и са изявили голямото значение относно позицията на Китай по тази тема. Подобно на международната общност, Вашингтон не е съгласен и не приема т.нар. „независимост на Тайван“ във всички нейни проявления.

Що се отнася до близкоизточния проблем, Китай призовава САЩ и Иран да продължат да уреждат своите различия и противоречия, включително ядрения проблем, чрез преговори. Китай също настоя за отваряне на Ормузкия проток възможно най-скоро. Ю

По отношение на кризата в Украйна Китай и Съединените щати изразиха надежда конфликтът да приключи възможно най-скоро. Двете страни заявиха готовност да поддържат диалог и контакти, както и да играят конструктивна роля за политическото разрешаване на въпроса.