Уан И присъства на церемонията по откриването на Форума за глобално управление за 2026 г.

/Поглед.инфо/ Церемонията по откриването на Форума за глобално управление за 2026 г. (Сюн'ан) се проведе на 23 октомври в новия район Сюн'ан, провинция Хъбей. На нея присъства Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи, който изнесе реч. Уан И заяви, че е необходимо съвместно да се защитава централната роля на ООН, справедливостта и равноправието, да се укрепва ролята на Глобалния Юг в глобалното управление и да се усъвършенстват правилата за управление в нововъзникващите области.

На форума беше публикуван документът „Позиция на Китай за укрепване на управлението на космическото пространство“, в който се посочва, че космическото пространство е нова сфера и нов дом за съществуването и развитието на човечеството. Резултатите от изследването на космическото пространство трябва да бъдат от полза за всички държави. Китай се застъпва общите ценности на човечеството да бъдат основна насока в тази дейност.

„Нека да се придържаме към суверенното равенство, да спазваме върховенството на международното право, да прилагаме мултилатерализма, да насърчаваме ориентирания към човека подход и да наблягаме на практическите действия. Необходимо е да се придава еднакво значение на развитието и сигурността, както и на стабилността и устойчивостта в космическото пространство, да се насърчава изграждането на общност на споделена съдба в тази сфера и да се работи в полза на цялото човечество“, допълни Уан И.