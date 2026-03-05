/Поглед.инфо/ На 4 март министърът на външните работи на Китай Уан И проведе телефонен разговор със саудитския си колега Фейсал бин Фархан ал Сауд.

По време на разговора Фархан ал-Сауд заяви, че Саудитска Арабия не желае регионът да бъде въвлечен във военен конфликт след атаките на САЩ и Израел срещу Иран. По думите му обаче е тревожно, че сблъсъците продължават да се разпространяват и има риск от по-нататъшна ескалация. Той подчерта, че Рияд проявява сдържаност, но същевременно запазва правото си на самозащита. Саудитската страна се надява настоящата криза да избегне опасността от по-нататъшна ескалация и напрежението да спадне.

Той също така изрази признателност за вниманието, което Китай отделя на сигурността и стабилността в региона, както и за активната роля на Пекин в него. Саудитска Арабия е готова да засили комуникацията и координацията с Китай с цел възможно най-скоро да бъде постигнат мир и стабилност в Близкия изток.

От своя страна Уан И заяви, че Китай оценява сдържаната позиция на Саудитска Арабия и подкрепата ѝ за решаване на разногласията по мирен път. Той подчерта, че Китай последователно се стреми да бъде фактор за мир и е готов да продължи да играе конструктивна роля. В тази връзка Пекин планира да изпрати специален пратеник по въпросите на Близкия изток, който да проведе консултации с държавите от региона.

Китайската страна също така отправи силен призив към всички участници в конфликта незабавно да прекратят военните действия, да се върнат към диалога и преговорите и да предотвратят по-нататъшна ескалация на напрежението.

Същия ден Уан И имаше телефонен разговор и с вицепремиера и министър на външните работи на Обединените арабски емирства шейх Абдула бин Зайед ан-Нахаян.