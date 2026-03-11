/Поглед.инфо/ На 10 март Уан И, член на Политбюро на Централния комитет на ККП и министър на външните работи, разговаря по телефона с катарския премиер и министър на външните работи шейх Мохамед Ал Тани, по негово искане

Ал Тани информира за регионалната ситуация и позицията на Катар, изразявайки признателността за безпристрастната позиция и посредническите усилия на Китай и надеждата, че КНР ще играе по-голяма роля за прекратяване на огъня и на конфликта. Уан И заяви, че Китай призовава за незабавно прекратяване на конфликта, както и за политическо му решение. Китай ще продължи да играе конструктивна роля за облекчаване на напрежението и възстановяване на мира по свой собствен начин.

Същия ден Уан И разговаря по телефона и с пакистанския вицепремиер и външен министър Мохамад Ишак Дар, по негово искане.

Дал обясни позицията на Пакистан относно настоящата ситуация в Иран, заявявайки, че Пакистан е готов да засили координацията и сътрудничеството с Китай в платформи като ООН, за да търсят съвместно ефективни пътища за постигане на мир.

Уан И заяви, че Китай оценява посредническите усилия на Пакистан за облекчаване на регионалното напрежение и е готов да поддържа многостранна и двустранна координация и сътрудничество, подкрепяйки Пакистан да продължи да играе конструктивна роля и съвместно да насърчава бързото възстановяване на мира и стабилността в региона.