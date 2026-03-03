/Поглед.инфо/ На 2 март външният министър на Китай Уан И проведе телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи.

По време на него Арагчи е информирал за последното развитие на ситуацията в региона, като е заявил, че САЩ за втори път предприемат военни действия срещу Иран по време на преговори между двете страни. По думите му настоящият кръг от преговори е постигнал положителен напредък, но действията на САЩ нарушават международното право и преминават „червените линии“ на Иран. Той е подчертал, че Иран няма друг избор, освен да се защитава с всички средства, и е отбелязал, че Китай открито е изразил справедлива позиция, като се надява да продължи да играе конструктивна роля за предотвратяване на ескалацията в региона.

От своя страна Уан И е заявил, че Китай е призовал САЩ и Израел незабавно да прекратят военните действия, за да се избегне по-нататъшно изостряне на напрежението и разширяване на конфликта в целия Близък изток. Той е изразил увереност, че при настоящата сложна и напрегната обстановка Иран ще успее да запази вътрешната стабилност, ще отчита разумните опасения на съседните държави и ще гарантира сигурността на китайските граждани и институции на своя територия.

Арагчи е заявил, че Иран е готов да осигури пълна защита на китайския персонал и организации.

Същия ден Уан И е провел телефонен разговор и с външния министър на Оман Бадр ал-Бусаиди.