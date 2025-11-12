/Поглед.инфо/ Глобален екип от учени прогнозира ново семейство двуизмерни топологични телуридни материали, които биха могли драстично да повишат производителността и стабилността на бъдещите литиево-йонни и натриево-йонни батерии.

Проучването, съчетаващо авангардно теоретично моделиране с глобално сътрудничество, бе ръководено от изследователи от университета в Тиендзин, Китай.

Материалите, които е възможно да направят този пробив, са категоризирани като HfTiTe4, ZrTiTe4 и HfZrTe4 и са идентифицирани с помощта на изчисления на тяхната атомна структура.

„Нашите резултати показват, че двуизмерните монослоеве от телурид имат огромен потенциал да захранват батерии от ново поколение, които се зареждат по-бързо, имат по-висока специфична капацитет и издържат по-дълго“, каза Дзи Къмън, изследовател в университета в Тиендзин.

Проучването също така показа, че монослоевете от телурид поддържат структурна и електронна стабилност при температури до 227 градуса по Целзий, което позволява използването им в електрически превозни средства, съхранение в промишлен мащаб и преносима електроника, която преминава през тежки цикли или работи при високи температури.

Изследването е проведено в сътрудничество с учени от университета Дзяо Тун в Шанхай, Университета на Джъдзян, Университета на Сао Пауло, Технологичния институт Гуандун Технион в Израел, Калифорнийския университет в Ървайн и Технологичния университет в Шънджън.

Резултатите от изследването бяха публикувани в списанието „Напреднала наука“.