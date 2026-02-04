/Поглед.инфо/ Вестник „Уолстрийт Джърнъл” публикува статия, в която се отбелязва, че американското правителство се е ангажирало да съживи производството в страната чрез мита и политики за насърчаване на промишлеността, за да стартира „златна ера за американското производство”.

Последните данни обаче показват, че целта остава неосъществена, а общото състояние на американското производство отчита продължителен спад.

По официални статистически данни, работните места в производството са намалели в продължение на осем поредни месеца, откакто Вашингтон обяви така наречената си тарифна политика „Ден на освобождението“. От 2023 г. насам секторът е загубил над 200 000 работни места, като заетостта в производството в САЩ е спаднала до най-ниското си ниво от края на пандемията от COVID-19.

Индексът на производството на Института за управление на доставките (ISM) остава в зоната на свиване в продължение на 26 поредни месеца до декември миналата година. Освен това бизнес средите в страната са на мнение, че несигурността около „старт-стоп“ тарифната политика на Съединените щати също потиска инвестиционния апетит.