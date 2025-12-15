/Поглед.инфо/ Новият китайски безпилотен летателен апарат Rainbow-7, предназначен за полети на голяма височина с висока скорост и дълъг пробег, успешно завърши своя първи полет. Rainbow-7 направи своя забележителен дебют на 15-ото издание на Китайското изложение за авиация през 2024 г.

Rainbow-7 може да пренася голямо количество товари, оборудван е със сензори за видима светлина и инфрачервени сензори, а освен това и се отличава с предимства като удължен пробег, висока експлоатационна височина, бърза скорост и солидни възможности за изпълнение на различни мисии. Той отговаря на съвременните изисквания за наблюдение на земната повърхност и поддръжка на данни в сложни условия.