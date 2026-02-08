/Поглед.инфо/ На 6 февруари в Марсилия се състоя френското издание на инициативата „Увертюра към Пролетния фестивал – Глобално гледане на Гала концерта за Пролетния фестивал“, организирана от Китайската медийна група и Генералното консулство на Китай в Марсилия.

С видеообръщения участваха Шън Хайсюн - заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на Китайската медийна група, и посланикът на Китай във Франция Дън Ли. В събитието се включиха представители на френските местни власти, международни организации, дипломатически мисии, както и представители на културните и медийните среди. Присъстваха около 1100 гости.

Шън Хайсюн подчерта, че Гала концертът за Пролетния фестивал, провеждан вече 43 години, е най-гледаното културно събитие в света и символ на духовно единство. Тазгодишното издание ще използва технологии 5G, 4K/8K и изкуствен интелект, като ще се излъчва на 85 езика, представяйки съвременната и традиционната китайска култура пред световната публика.