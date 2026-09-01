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Поглед към Китай

В Дзилун се проведе възпоменателна служба за жертвите в калното свлачище

/Поглед.инфо/ На 1 септември в 9:55 ч. в клона на Бюрото за обществена сигурност в граничния пункт Дзилун в Сидзанския автономен район се проведе възпоменателна служба за жертвите в бедственото свлачище.

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В Дзилун се проведе възпоменателна служба за жертвите в калното свлачище
Източник: 38picres.cgtn.com
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Едновременно с това траурна служба се проведе и в зоната на бедствието и на местата за разчистване на пътищата. Участие взеха спасители от различни организации, представители на местни власти и граждани.


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