В Дзилун се проведе възпоменателна служба за жертвите в калното свлачище

/Поглед.инфо/ Европа навлиза ли в политически прелом, който може да помете партиите, управлявали континента десетилетия? Георги Стамболиев разговаря с Георги Марков за възхода на „Алтернатива за Германия“, кризата на управлението на Фридрих Мерц, бъдещето на Франция след Макрон и надигащата се съпротива срещу неолибералния модел. Според Марков процесът вече не може да бъде спрян – политическата вълна тръгва от Източна Германия и постепенно се пренася на запад. Какво ще остане от старата Европа, ако Германия и Франция променят курса си?

03.09.2026 18:30