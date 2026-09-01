Едновременно с това траурна служба се проведе и в зоната на бедствието и на местата за разчистване на пътищата. Участие взеха спасители от различни организации, представители на местни власти и граждани.
В Дзилун се проведе възпоменателна служба за жертвите в калното свлачище
/Поглед.инфо/ На 1 септември в 9:55 ч. в клона на Бюрото за обществена сигурност в граничния пункт Дзилун в Сидзанския автономен район се проведе възпоменателна служба за жертвите в бедственото свлачище.
Още от Свят
Вицепремиерът Дин Сюесян се срещна с Владимир Путин във Владивосток
/Поглед.инфо/ Китайският вицепремиер Дин Сюесян се срещна днес с руския президент Владимир Путин във Владивосток, където участва в 11-ото издание на Източния икономически форум.03.09.2026 22:15
Защо „моделът на ШОС“ за глобално управление привлича толкова голямо внимание?
/Поглед.инфо/ Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN) към Китайската медийна група, съвместно с Китайския народен университет проведе проучване сред 13 707 интернет потребители от 48 държави във връзка с провеждането на годишната среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек.03.09.2026 22:00
Китай и Египет: 70 години дипломатически отношения и нови перспективи за сътрудничество
/Поглед.инфо/ Държавното посещение на китайския председател Си Дзинпин в Египет получи висока оценка от различни среди в тази страна. То е негово първо в Египет след десетилетие и се състоя в годината, когато се навършват 70 години от установяването на дипломатически отношения между двете страни. Посещението има особено значение за развитието на двустранните отношения.03.09.2026 21:45
Китай цели спортната му индустрия да надхвърли 7 трлн. юана до 2030 г.
/Поглед.инфо/ Китай си поставя за цел до 2030 г. общият обем на спортната индустрия да надхвърли 7 трилиона юана (около 980 млрд. долара). Това беше съобщено на пресконференция на Държавното управление за спорта, посветена на развитието на сектора през следващите пет години.03.09.2026 21:30
Пан Гуншън: Китай не се стреми целенасочено към търговски излишък
/Поглед.инфо/ На 31 август и 1 септември в Ашвил, САЩ, се проведе втората за тази година среща на министрите на финансите и управителите на централните банки на страните от Г-20. Сред обсъжданите теми бяха състоянието и перспективите пред световната икономика, икономическият растеж, глобалните дисбаланси и суверенният дълг на развиващите се държави.03.09.2026 21:15
Георги Марков: Идва политическо земетресение! Германия ще запали бунта срещу либерална Европа
/Поглед.инфо/ Европа навлиза ли в политически прелом, който може да помете партиите, управлявали континента десетилетия? Георги Стамболиев разговаря с Георги Марков за възхода на „Алтернатива за Германия“, кризата на управлението на Фридрих Мерц, бъдещето на Франция след Макрон и надигащата се съпротива срещу неолибералния модел. Според Марков процесът вече не може да бъде спрян – политическата вълна тръгва от Източна Германия и постепенно се пренася на запад. Какво ще остане от старата Европа, ако Германия и Франция променят курса си?03.09.2026 18:30
Среща между Путин, Си и Тръмп в Шънджън би белязала нов геополитически баланс
/Поглед.инфо/ Инициативата за евентуални тристранни разговори между лидерите на Русия, Китай и САЩ по време на предстоящия форум на АТИС в Шънджън разкрива дълбоките трансформации в глобалната архитекура за сигурност. Подобен формат поставя администрацията във Вашингтон пред сложен избор между дипломатическия прагматизъм и риска от официално признаване на новата двуполюсна ос в Евразия.03.09.2026 18:09
Путин обяви готовност за преговори при ускоряващо се настъпление и мащабна пренастройка на икономиката
/Поглед.инфо/ Източният икономически форум във Владивосток показа преплитането между военната стратегия на Кремъл, дипломатическите маневри със САЩ и азиатските държави, както и текущото състояние на руската стопанска система. Въпреки че форумът по дефиниция е икономически, изявленията за Украйна, санитарната зона, защитата на инфраструктурата и демографските предизвикателства очертаха основната рамка. Руското ръководство декларира готовност за преговори, като същевременно разчита на ускорено настъпление, засилване на ПВО около рафинериите и мащабни инвестиции в Далечния изток.03.09.2026 18:01