/Поглед.инфо/ На 16 декември в град Дунгуан, провинция Гуандун, се проведе събитието „Церемония на индустриалната география на Китай 2025“, организирана съвместно от Центъра за финансови програми на Китайската медийна група и Центъра за развитие на индустриалната култура на Министерството на промишлеността и информатизацията.

Събитието, проведено под мотото „Устойчив растеж, пробиви за взаимен успех“, открои силата и устойчивостта на индустриалните вериги в Китай и чрез влиянието на медиите допринесе за „изграждането на модерна индустриална система и укрепването на основите на реалната икономика“.

Заместник-директорът на Китайската медийна група Ци Джуцюен заяви, че инициативата е не само годишно тържество на индустриите, но и цялостен преглед на жизнеността на регионалната икономика, както и платформа за обмен на идеи за бъдещото развитие. По думите му събитието има за цел да очертае ясна и динамична панорама на индустриалния пейзаж на Китай, като покаже пред света устойчивото качество на китайското производство и огромния потенциал на китайските иновации.