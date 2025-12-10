/Поглед.инфо/ На 6 декември в Гуанджоу се проведе форум на тема „Защита на човешките права в китайския модел на модернизация“.

Над 80 експерти и представители на университети, институти и други организации от цялата страна участваха в събитието и дискутираха теоретични и практически въпроси, свързани с развитието на човешките права в процеса на китайската модернизация. Сред обсъжданите теми бяха изграждането на китайска епистемологична система по въпросите на човешките права, проблеми в наказателното право и предизвикателства пред човешките права в ерата на цифровизацията и други.