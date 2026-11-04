В Лион се проведе глобален диалог за китайския модел на управление и световното развитие

/Поглед.инфо/ На 3 ноември в Лион се проведе френското издание на глобалния диалог „Китайският модел на управление и световното развитие“. Събитието беше организирано съвместно от Китайската медийна група, Посолството на Китай във Франция, Генералното консулство на Китай в Лион и Търговско-промишлената камара на Лион.

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Близо 100 представители на политическите, бизнес и академичните среди от Китай и Франция обсъдиха китайския опит в държавното управление и перспективите пред двустранното сътрудничество.

Според участниците успешното провеждане на Петия пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия предоставя рядка възможност за по-задълбочено опознаване на китайския модел на управление. Беше изтъкнато, че постиженията и натрупаният от Китай опит в прилагането на всеобхватна и строга вътрешнопартийна дисциплина могат да бъдат полезен ориентир за развитието на политическите партии по света, за държавното управление и за усъвършенстването на глобалното управление.

Директорът на Китайската медийна група Шън Хайсюн отправи видео послание към участниците във форума.