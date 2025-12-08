/Поглед.инфо/ На 6 декември в Малайзия се проведе церемония, с която бе даден старт на „Панда театър“ и сезон на китайски тематични програми. В събитието участваха над 100 представители от правителствени, културни институции и киноиндустрията на Китай и Малайзия.

Това е първата по рода си инициатива в Малайзия, в която ще се излъчват основно китайски програми с превод и дублаж на малайски език. Те ще се излъчват по телевизионния канал на групата Astro и ще продължат до Китайската нова година през 2026 година.

В рамките на инициативата ще бъдат показани над 100 часа китайски телевизионни програми.