/Поглед.инфо/ На 10 февруари в Москва се състоя специално събитие от инициативата „Прелюдия към Галата за Пролетния фестивал“. В проявата участваха над 1000 гости от Китай и Русия.

Във видео обръщение директорът на Китайската медийна група Шън Хайсюн заяви, че като най-мащабното по гледаемост в света ежегодно културно събитие, Новогодишната гала на Китайската медийна група се провежда без прекъсване вече 43 години и се е превърнала в своеобразен символ на празника сред китайците по целия свят и сред почитателите на китайската култура.

Тазгодишното издание на галата ще се предава на 85 езика.