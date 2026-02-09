/Поглед.инфо/ На 8 февруари в кметството на Окланд, Нова Зеландия, се състоя специалното събитие „Прелюдия към Галата за Пролетния фестивал“, организирано от Китайската медийна група. Шън Хайсюн, директорът на КМГ изнесе видео-реч. На събитието присъстваха около 200 гости от секторите на образованието, културата, икономиката и медиите, както от Китай, така и от Нова Зеландия.

Шън Хайсюн заяви, че Пролетният фестивал е културен символ на китайската цивилизация, простиращ се в продължение на хилядолетия и служи като духовна връзка, свързваща всички китайци по света. Днес близо 20 страни и региона по света признават Пролетния фестивал за официален празник, като около една пета от световното население го празнува по различни начини.