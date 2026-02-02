/Поглед.инфо/ Днес в Пекин се проведе дискусия, посветена на първия минисериал „Чудо“ на Китайската медийна група. Представители на ръководството на медията, експерти и творческият екип обсъдиха художествените качества, общественото въздействие и културната стойност на продукцията, както и развитието на иновативно телевизионно съдържание.

Директорът на Китайската медийна група Шън Хайсюн заяви, че успехът на сериала показва големия потенциал на кратките формати като нов стандарт за качество и средство за разпространение на основни ценности. Според него бъдещите продукции трябва да съчетават човешка топлота, творческа свобода и реализъм, за да отговорят на разнообразните културни потребности на публиката. Китайската медийна група ще продължи да черпи вдъхновение от процеса на модернизация и да създава значими произведения с трайна обществена стойност, подчерта той.