В Пекин се проведе семинар по повод 70-годишнината на детската радиопрограма „Малкият рог“

/Поглед.инфо/ Германия повишава рязко тона срещу Русия, а обвиненията около инцидента на летището в Лайпциг се превръщат в нов повод за разговор за ескалация. В първата част от разговора ми с Яков Кедми поставям въпроса: докъде е готов да стигне Берлин и има ли Германия реална военна сила зад все по-твърдата си реторика? Говорим и за възхода на „Алтернатива за Германия“, възможността за нейното ограничаване или забрана, действията на Норвегия срещу руски съдове и риска Европа да повярва, че Москва няма да отговори. Един изключително остър разговор за Германия, Русия и границата, отвъд която политическата провокация може да се превърне в реален конфликт. Владимир Трифонов разговаря с Яков Кедми, експерт по международна сигурност и бивш ръководител на израелската служба „Натив“.

04.09.2026 18:00