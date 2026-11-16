/Поглед.инфо/ На 15 ноември в международния финансов център „Пин Ан“ в Шънджън беше представен съвместният китайско-руски филм „Операция: Черна коприна“. На събитието присъстваха и произнесоха речи зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн, както и Олга Любимова, министър на културата на Руската федерация.

Шън Хайсюн отбеляза, че през май тази година, в присъствието на държавните глави на двете страни, е бил подписан Меморандум за разбирателство относно съвместното създаване на филмови проекти. Това споразумение затвърждава стремежа към задълбочаване на сътрудничеството във всички етапи на филмопроизводството – разработването на сценарии, заснемането и разпространението на филмите. Подобно сътрудничество на високо равнище в киноиндустрията ще допринесе за по-нататъшното укрепване на взаимното разбирателство и традиционното приятелство между двата народа, ще насърчи културния обмен и взаимното обучение, както и ще подпомогне развитието на всеобхватното стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия в новата ера.