/Поглед.инфо/ На 13 февруари в Ню Йорк се състоя специалното издание за ООН на събитието „Прелюдия към Галата за Пролетния празник“, организирано от Китайската медийна група.

В проявата участваха около 300 гости – дипломати от различни страни, представители на агенции на ООН и дейци от културните, икономическите и медийните среди на Китай и САЩ.

Видеообръщения отправиха директорът на Китайската медийна група Шън Хайсюн и заместник-генералният секретар на ООН по глобалните комуникации Мелиса Флеминг.

Шън Хайсюн подчерта, че галата за Китайската нова година е най-гледаното ежегодно културно събитие в света и вече 43 поредни години е „духовна новогодишна трапеза“, която обединява китайците по света и техните приятели.