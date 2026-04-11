/Поглед.инфо/ В провинция Хънан, централен Китай, е разкрита система от изкуствени водни канали, датирана на около 4000 години, която предоставя важни доказателства за организационния капацитет на държавно ниво и градоустройственото планиране на династията Ся (2070 г. пр.н.е. – 1600 г. пр.н.е.) – най-ранната известна династия в Китай, съобщава „Синхуа“.

Откритието в обекта Уанчънган в Дънфън беше представено на форум, посветен на най-новите археологически находки в провинцията.

На обекта са идентифицирани два нови изкуствени канала, всеки с ширина около три метра и потвърдена дължина над 120 метра. Простиращи се от север на юг, каналите са били свързани с ров с ширина около 10 метра, образувайки цялостна система за водоснабдяване, отводняване и пространствено зониране.

В допълнение към каналите и рова бяха открити множество по-малки канали с ширина между 0,3 и 1 метър. Тези канали са били свързани с отделни сгради или пещи, което е позволявало бързото оттичане на дъждовната вода и отпадните води, поддържайки по този начин суха жилищната среда.

Тези открития служат като важно археологическо доказателство за зрелостта на ранното държавно образуване.