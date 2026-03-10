/Поглед.инфо/ Днес Върховната народна прокуратура проведе пресконференция, на която беше представена бяла книга за работата на „четирите основни прокурорски функции“ по наказателни, граждански и административни спорове, и спорове от обществен интерес през 2025 г.

Бялата книга показва, че през 2025 г. прокурорските органи в цялата страна са изпълнявали изцяло своите надзорни задължения в съответствие със закона, като са обработили общо 3,467 милиона дела от различен вид.

От бялата книга става ясно още, че през изминалата година прокурорските органи усърдно са се справяли с неотложните нужди и тревоги на хората, като са разглеждали всеки случай, засягащ прехраната и ежедневието на хората, правейки услугите по-осезаеми и достъпни. Прокурорските органи са засилили съдебната защита по отношение на безопасността на храните и лекарствата, като са повдигнали обвинения срещу 12 000 души за престъпления, свързани с производството и продажбата на токсични и вредни храни, фалшифицирани и некачествени лекарства.