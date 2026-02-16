/Поглед.инфо/ Върховният народен съд на Китай публикува нови насочващи съдебни решения относно наказателната отговорност при нарушения на пътната безопасност, като подчерта, че водачите носят пълна отговорност за управлението на автомобила дори при активирани системи за асистирано шофиране.

Петте насоки, обявени в петък, целят да уеднаквят съдебната практика на фона на масовото навлизане на частично автоматизирани функции. Според съда все по-често се наблюдават опасни поведения като използване на телефон или дори заспиване зад волана, докато системата е включена. В някои случаи водачи умишлено манипулират защитни механизми, за да позволят продължително шофиране без ръце.

Като пример съдът посочва случай, при който след употреба на алкохол шофьор е активирал асистираното управление и е използвал незаконно устройство, за да заобиколи контрола на системата. Той се преместил на пътническата седалка и заспал, а автомобилът спрял на пътя близо до крайната точка. Полицията била сигнализирана от минувачи. Мъжът е осъден за опасно шофиране на месец и половина задържане и глоба от 4000 юана.

Съдът подчертава, че системите за асистирано управление не заменят водача като основен оператор и юридическата отговорност остава изцяло негова, дори ако не се намира физически на шофьорското място.

Миналия месец бе въведен нов задължителен национален стандарт, който забранява от 1 януари 2027 г. производството на автомобили със скрити прибиращи се дръжки на вратите – мярка, целяща предотвратяване на блокиране на вратите след катастрофа.