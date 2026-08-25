Вътрешна Монголия разширява зелената изчислителна инфраструктура и износа на услуги за изкуствен интелект

/Поглед.инфо/ Автономният район Вътрешна Монголия засилва усилията си за развитие на зелената изчислителна индустрия и търси нови възможности за предлагане на китайски услуги, свързани с изкуствен интелект, на международните пазари.

На провелата се на 22 август конференцията за зелена изчислителна мощ и изкуствен интелект в главния град на района Хуххот бяха подписани споразумения за 12 проекта на обща стойност от 186,46 млрд. юана (27,49 млрд. долара).

Сред участващите компании са Volcano Engine – облачната платформа на ByteDance, Cambricon Technologies и China Telecom. Проектите обхващат изграждането на зелени центрове за интелигентни изчисления, центрове за обработка на токени, както и производство на оборудване за изчислителна мощ и електроснабдяване.

По време на конференцията бе обявен старта и на изграждането на комплексна платформа за предоставяне на цифрови услуги на международните пазари. Тя се намира в пилотната зона за свободна търговия на Хуххот и ще свързва чуждестранни разработчици с китайски модели за изкуствен интелект и ресурси за зелени изчисления, като същевременно ще подпомага китайските ИИ компании при разширяването им на международните пазари.

Платформата ще предлага услуги, свързани с оценка на съответствието с регулаторните изисквания, разпределение на изчислителните ресурси, измерване на използваните токени, трансгранични разплащания и подкрепа за разработчици.

През последните години автономният район Вътрешна Монголия използва богатите си ресурси от вятърна и слънчева енергия, за да изгради мащабна база за „зелени“ изчисления. По данни на местните власти в новия район Хорингер в Хуххот работят 62 изчислителни центъра с общ капацитет от 150 000 петафлопса, от които 143 000 петафлопса са предназначени за интелигентни изчисления. В съседния град Уланчаб наличният изчислителен капацитет е достигнал 172 000 петафлопса, като над 95% от него е предназначен за интелигентни изчисления.

Развитието на тази инфраструктура е свързано с бързо нарастващото търсене на изчислителни ресурси за изкуствен интелект в Китай. По официални данни дневният брой заявки за обработка на токени в страната е нараснал от около 100 млрд. в началото на 2024 г. до 140 трилиона през март 2026 г.

Новата платформа във Вътрешна Монголия е част от усилията на Китай постепенно да премине от износ на хардуер и инфраструктура към предоставяне на възможности като цифрови услуги. Целта е китайските зелени изчислителни ресурси да бъдат свързани с глобалния пазар на услуги за изкуствен интелект.