/Поглед.инфо/ На 11 февруари в Будапеща унгарският министър-председател Виктор Орбан се срещна с китайския външен министър Уан И.

По време на разговора им, Уан И посочи, че китайско-унгарските отношения се основават на взаимно уважение, равнопоставеност и взаимноизгодно сътрудничество и притежават силна вътрешна динамика и широко пространство за развитие. Той приветства готовността на унгарската страна да продължи да реализира ползи от китайската модернизация, споделяйки по така възможности и насърчавайки общото развитие. По думите му Пекин разчита Будапеща и занапред да оказва твърда подкрепа по въпроси, засягащи ключовите интереси на Китай.

Орбан заяви, че Унгария се възхищава на постиженията в развитието на Китай и приветства повече китайски компании да инвестират и да развиват дейност в страната. Той подчерта, че Будапеща твърдо следва политиката за „един Китай“ и очаква по-нататъшно задълбочаване на всеобхватното сътрудничество с Пекин. По думите му страната му ще продължи активно да насърчава диалога и сътрудничеството между Европа и Китай.