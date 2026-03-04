/Поглед.инфо/ Преди повече от 20 години председателят на КНР Си Дзинпин написа тези думи в писмо до своя баща Си Джунсюн – пролетарски революционер, израснал в льосовите плата на Северозападен Китай, носещ в сърцето си дълбока преданост към народа.

Бащините уроци и личният пример оставят неизличим отпечатък върху характера на Си Дзинпин, утвърждавайки решимостта му да посвети живота на комунистическото дело и да служи на родината и народа.

През ноември 2012 г., веднага след избирането си за генерален секретар на ЦК на ККП, той заяви пред журналисти: „Стремежът на народа към по-хубав живот е нашата цел.“

В продължение на десетилетия – от Фудзиен до Джъдзян, от Шанхай до Пекин – Си Дзинпин превръща в действие принципа за всеотдайна служба в името на народа, доказвайки с дела верността си към тази свята кауза.