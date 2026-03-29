/Поглед.инфо/ На 27 март китайският вицепремиер Дин Сюесян се срещна в Пекин с генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост Дарън Танг.

По време на разговора им, Дин Сюесян заяви, че защитата на интелектуалната собственост означава защита на иновациите. През 15-ата петилетка (2026-2030) Китай ще продължи да засилва защитата и използването на интелектуалната собственост, ще задълбочи превръщането си в силна държава в тази област, ще подпомага по-добре високото ниво на научно-технологична самостоятелност и ще насърчава висококачественото развитие, посочи той.

Китай също така е готов да засили сътрудничеството със Световната организация за интелектуална собственост, така че то да постигне повече практически резултати, подчерта Дин Сюесян.

Дарън Танг даде висока оценка на постиженията на Китай в сферата на интелектуалната собственост и заяви, че организацията очаква да задълбочи сътрудничеството си с него, да подобри глобалната екосистема за интелектуална собственост и да насърчи по-ефективно технологичните иновации и икономическото развитие.