Вицепремиерът Джан Гуоцин оглави спешната спасителна операция след експлозията в мина в Шанси

/Поглед.инфо/ Вицепремиерът Джан Гуоцин, заедно с представители на компетентните ведомства, пристигна вчера на мястото на тежкия инцидент в окръг Цинюен, провинция Шанси, при който експлозия на газ в каменовъглена мина доведе до десетки жертви и стотици ранени. Той ще координира спасителните операции и изясняването на причините за трагедията.

Джан Гуоцин изрично подчерта, че е необходимо да се мобилизират всички налични специализирани сили за провеждането на максимално бързи спасителни операции, за да се избегнат последващи инциденти и нови жертви сред спасителните екипи. Той допълни, че трябва да се установи с абсолютна точност броят на хората в неизвестност, като се гарантира, че нито един човек няма да бъде пропуснат в процеса на издирване.

Вицепремиерът заяви още, че сформираната от Държавния съвет комисия за разследване на инцидента ще подходи с цялата строгост на закона. Нейната задача ще бъде да изясни в детайли причините за експлозията, както и да провери щателно доколко са изпълнени отговорностите по управлението на местно ниво, секторния надзор и задълженията на самото предприятие, като виновните лица ще бъдат подведени под най-строга отговорност.