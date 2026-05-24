Абонирай се
Поглед към Китай

Вицепремиерът Джан Гуоцин оглави спешната спасителна операция след експлозията в мина в Шанси

/Поглед.инфо/ Вицепремиерът Джан Гуоцин, заедно с представители на компетентните ведомства, пристигна вчера на мястото на тежкия инцидент в окръг Цинюен, провинция Шанси, при който експлозия на газ в каменовъглена мина доведе до десетки жертви и стотици ранени. Той ще координира спасителните операции и изясняването на причините за трагедията.

Поглед Инфо 278 прочитания
Вицепремиерът Джан Гуоцин оглави спешната спасителна операция след експлозията в мина в Шанси
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Джан Гуоцин изрично подчерта, че е необходимо да се мобилизират всички налични специализирани сили за провеждането на максимално бързи спасителни операции, за да се избегнат последващи инциденти и нови жертви сред спасителните екипи. Той допълни, че трябва да се установи с абсолютна точност броят на хората в неизвестност, като се гарантира, че нито един човек няма да бъде пропуснат в процеса на издирване.

Вицепремиерът заяви още, че сформираната от Държавния съвет комисия за разследване на инцидента ще подходи с цялата строгост на закона. Нейната задача ще бъде да изясни в детайли причините за експлозията, както и да провери щателно доколко са изпълнени отговорностите по управлението на местно ниво, секторния надзор и задълженията на самото предприятие, като виновните лица ще бъдат подведени под най-строга отговорност.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.
Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Препоръчано събитие

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.