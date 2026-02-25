/Поглед.инфо/ На 24 февруари руският президент Владимир Путин присъства на разширено заседание на руската Федерална служба за сигурност и произнесе реч. В речта си Путин заяви, че противниците на Русия се опитват да подкопаят мирния дипломатически процес с Украйна.

„Говорим за възможността за бомбардиране на нашите газови системи в Черно море, „Турски поток“ и „Син поток“. Нашите опоненти не могат да се успокоят, те отчаяно се опитват да саботират мирния дипломатически процес. Опитват се да предизвикат неприятности и да унищожат всичко, което е постигнато по пътя на преговорите", заяви Путин.