Дължината на кораба „Аида Хуачън“ е 341 метра, което се равнява на повече от три стандартни футболни игрища. Общият брой на стаите е 2130, а в тях могат да се настанят над 5200 пътници. Легловата база на кораба е колкото размера на шест средни петзвездни хотела на сушата.
Вторият китайски голям круизен кораб беше доставен в Шанхай
/Поглед.инфо/ Днес вторият китайски голям круизен кораб „Аида Хуачън“ беше официално доставен в Шанхай, отбелязвайки значителен скок от строителството на единични кораби към серийно производство на големи круизни кораби в страната.
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Техеран въведе режима на изключения в Ормузкия проток: Детайли от решението на КСВП
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