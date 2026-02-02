/Поглед.инфо/ Китайският ядрен сектор продължава да укрепва позициите си като източник на сигурна и чиста енергия, подкрепяйки националните цели за енергийна сигурност и нисковъглеродно развитие. През януари 2026 г. бе отчетен важен напредък по два ядрени проекта в провинциите Фудзиен и Дзянсу.

Във Фудзиен втори енергоблок на АЕЦ „Джанджоу“ влезе в търговска експлоатация, използвайки китайската технология от трето поколение „Хуалун-1“. Един такъв блок произвежда около 10 милиарда киловатчаса електроенергия годишно, като намалява емисиите на въглероден диоксид с над 8 милиона тона и спестява над 3 милиона тона въглища.

Към края на 2025 г. в Китай има 41 енергоблока „Хуалун-1“ в експлоатация или строеж. Новият закон за атомната енергия допълнително укрепва държавната подкрепа за научни изследвания, безопасност на реакторите и разширяване на приложенията на ядрените технологии. Интегрирането на ядрена енергия в тежката индустрия се разглежда като ключов инструмент за ускоряване на нисковъглеродната трансформация и устойчивото развитие.