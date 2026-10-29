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Поглед към Китай

Японски сериал разпространява враждебност срещу Китай

/Поглед.инфо/ Неотдавна започна излъчването на втория сезон на популярния японски сериал „Жив“ (Vivant) по телевизия TBS. Продукцията привлича голям зрителски интерес и се радва на високи рейтинги, но сюжетът ѝ е силно нереалистичен.

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Японски сериал разпространява враждебност срещу Китай
Източник: 38picres.cgtn.com
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В сериала е представена „изостанала“ „тайна китайска организация“ от настоящето, която се противопоставя на модерните японски разузнавателни служби. Освен това са включени сцени, в които китайски разузнавачи отрязват пръсти и пробождат корема на японски разузнавачи – методи, които до голяма степен съвпадат с изтезанията, прилагани от японската армия по време на инвазията срещу китайските борци за независимост. В сериала се обръщат истината и лъжата и се приписват на образа на съвременните китайци, като целенасочено се създават противопоставяния и се подклажда враждебност.

От 2015 г. насам Министерството на външните работи на Япония, под претекста на „разпространение на стратегическа информация в чужбина“, е инвестирало общо над 56 милиарда йени за очерняне на Китай в общественото пространство и изопачаване на историята.

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