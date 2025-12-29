/Поглед.инфо/ „На 28 декември Владимир Путин и Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, който продължи 1 час и 15 минути. Разговорът е иницииран от американската страна и се проведе в приятелски, доброжелателен и прагматичен тон“, заяви Юрий Ушаков, съветник на руския президент.

Американският президент Доналд Тръмп е заявил, че е необходимо да се приключи конфликта между Русия и Украйна възможно най-бързо. Путин и Тръмп като цяло имат сходни възгледи, твърдейки, че временното прекратяване на огъня само ще удължи руско-украинския конфликт.

По думите на Ушаков, Русия и САЩ ще формират две работни групи, които ще отговарят съответно за въпросите на сигурността и икономиката. Ако Украйна иска пълен край на военния конфликт, тя трябва да вземе политическо решение по въпроса за Донбас. Лидерите на Русия и Съединените щати се съгласиха да говорят отново след срещата между президента на САЩ Тръмп и президента на Украйна Володимир Зеленски.