/Поглед.инфо/ „Тази година се навършват 70 години от установяване на дипломатически отношения между Китай и Африка. Китайският външен министър вече 36 години подред избира Африка за дестинация на първото си посещение в чужбина през новата година.“

Това заяви Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи на Китай, по време на Деветия стратегически диалог между Китай и Африканския съюз, който беше ръководен и от председателя на Комисията на Съюза Махмуд Али Юсуф в централата на организацията в Адис Абеба на 8 януари. „Това напълно изразява предаването на китайско-африканската дружба, стабилността на китайската политика към Африка, както и сплотеността на развиващите се държави, добави първият дипломат на Китай.

Същия ден Уан И проведе среща и с етиопския външен министър Гедион Тимотеос. Уан И заяви, че двете страни са стабилни стратегически партньори и трябва да запазват постоянни стратегически консултации, засилвайки всеобхватното стратегическо сътрудничество. Китай високо оценява постоянната подкрепа на Етиопия за принципа „един Китай“ и подкрепя по-активното ѝ участие в многостранните механизми за сътрудничество. Китай е готов да работи заедно с Етиопия за прилагането на четирите глобални инициативи, предложени от председателя Си Дзинпин. Страната ще продължи да играе активна роля за развитието на китайско-африканските отношения и да защитава интересите на Глобалния Юг в международните дела, с цел насърчаване на мултилатерализма в света.

На 9 януари в Дар ес Салаам Уан И се срещна и с външния министър на Танзания, Махмудом Комбо.