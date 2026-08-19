За първи път Китай успешно осъществи кацане на ракета-носител на сушата

/Поглед.инфо/ На проведената днес в Пекин пресконференция говорителката на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет Джу Фънлиен заяви, че с цел прилагане на речта на генералния секретар на ККП Си Дзинпин, произнесена по време на срещата му с председателката на китайския Гуоминдан, Джън Лиуън, Службата е била упълномощена да обяви 10 мерки за насърчаване обмена и сътрудничеството между двата бряга, сред които е и създаването на механизирана платформа за двупосочен обмен между младежките организации на ККП и китайския Гуоминдан.

19.08.2026 16:00