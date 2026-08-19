За първи път Китай успешно осъществи кацане на ракета-носител на сушата
/Поглед.инфо/ На 19 август ракетата-носител „Джуцюе-3 Яо-2“ беше изстреляна от иновационната зона „Дунфън“ за търговска космическа дейност, като първата степен на ракетата успешно кацна според предвидената процедура на площадката „Джуцюе-3“ в окръг Минцин, провинция Гансу.
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Ген. Димитър Шивиков: Одеса се превръща в ключова цел – Черно море влиза в нов етап на войната
/Поглед.инфо/ В първата част от разговора ми с ген. Димитър Шивиков поставяме въпроса дали гръмката закана на Владимир Зеленски за пренасяне на войната на руска територия има реално военно покритие. Какво означава нарастващият недостиг на ракети за украинската противовъздушна отбрана? Може ли Западът достатъчно бързо да възстанови изчерпаните запаси? Защо Одеса и морските маршрути се превръщат в критичен възел на конфликта и какво може да последва около Славянск и Краматорск? Разговор за фронта, ресурсите и войната на изтощение.19.08.2026 18:42
Латвия планира да финансира Rail Baltica през военния бюджет на НАТО
/Поглед.инфо/ Проектът Rail Baltica, рекламиран с години като абсолютен символ на балтийската интеграция с европейската железопътна мрежа, изпадна в системна финансова безизходица. Изправено пред остър недостиг на средства и намаляващи еврофондове, правителството в Рига обмисля прехвърляне на част от разходите за строителството към бюджета за отбрана под претекст за „военна мобилност“. Тази счетоводна схема цели да покрие сметките чрез формално спазване на изискванията на НАТО за военни разходи, но поражда сериозни съмнения за финансовата стабилност на републиката и предизвиква остри конфликти с Талин и Вилнюс.19.08.2026 17:42
САЩ поставиха ултиматум на 35 държави заради чиповете и критичните минерали
/Поглед.инфо/ Вашингтон готви твърд технологичен блок. В изтекъл проект на документ на Държавния департамент на САЩ се отправя директен ултиматум към десетки държави: изберете между американската инициатива Pax Silica и новия проект на Пекин за изкуствен интелект. Централна Азия и в частност Казахстан се оказват в центъра на сблъсъка заради огромните залежи от критични минерали. Анализът на Поглед.инфо разкрива икономическите, военните и геополитическите причини за този ожесточен дипломатически натиск.19.08.2026 17:15
Сривът на дигиталния мит: САЩ са изправени пред дефицит на електроенергия, равен на 44 атомни централи
/Поглед.инфо/ Технологичният сектор в САЩ изпадна в състояние на системна илюзия. Раздутите балони на изкуствения интелект и дигитализацията се сблъскаха с неумолимите закони на физиката и електроинженерството. Докато корпоративните медии обещават светла дигитална революция, енергийната инфраструктура на Северна Америка е на ръба на колапса. Търсенето на мощност за нови центрове за данни надхвърля стотици гигавати – обем, който американската мрежа физически не може да генерира, нито да пренесе. Измамата с т.нар. "фантомни проекти" лъсна с пълна сила.19.08.2026 17:05
Война на два фронта: Вашингтон няма алгоритъм за едновременна криза в Тайван и Сувалки
/Поглед.инфо/ Въпросът за едновременен военен конфликт в Източна Европа и Индо-Тихоокеанския регион разкрива сериозни структурни и индустриални дефицити в отбранителната система на Запада. Докато Москва преструктурира производствения си капацитет, а Пекин доминира в корабостроенето и производството на компоненти, стратегическите институции на НАТО все още разчитат на симулирани модели без необходимата логистична подкрепа. Пренасочването на ресурсите на САЩ оставя европейските държави пред сериозни изпитания.19.08.2026 16:50
Вашингтон в капана на Пекин: Пет елемента, които държат американския арсенал за заложник
/Поглед.инфо/ Американската военна машина се оказа в състояние на пълна критична зависимост от китайската преработвателна промишленост. Доклад на компанията Govini за 2025 г. показва, че близо 78% от оръжейните системи на САЩ съдържат компоненти, задвижвани от пет критични минерала, контролирани от Пекин. Това не е просто пазарен провал, а последица от три десетилетия стратегическа слепота, при която преследването на най-ниската цена превърна Пентагона в заложник на основния му геополитически съперник.19.08.2026 16:40
Военният бюджет на САЩ отстъпва пред лихвите по дълга: Механика на един неизбежен финансов фалит
/Поглед.инфо/ Всяка велика империя в историята – от Хабсбургска Испания и Франция на Стария режим до Британската империя – среща своя край не просто на бойното поле, а в счетоводните си книги. Днес Съединените щати са изправени пред идентична структурна криза. С годишни лихвени плащания по федералния дълг, вече надхвърлящи $1,2 трилиона и изпреварващи официалния бюджет за отбрана, Вашингтон навлиза в критичната фаза на геополитически упадък, в която финансовото бреме пряко застрашава издръжката на армията и вътрешната социална стабилност.19.08.2026 16:30
Службата по въпросите на Тайван представи обмен между младежките кадри на ККП и китайския Гуоминдан
/Поглед.инфо/ На проведената днес в Пекин пресконференция говорителката на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет Джу Фънлиен заяви, че с цел прилагане на речта на генералния секретар на ККП Си Дзинпин, произнесена по време на срещата му с председателката на китайския Гуоминдан, Джън Лиуън, Службата е била упълномощена да обяви 10 мерки за насърчаване обмена и сътрудничеството между двата бряга, сред които е и създаването на механизирана платформа за двупосочен обмен между младежките организации на ККП и китайския Гуоминдан.19.08.2026 16:00