/Поглед.инфо/ Китай желае да работи, заедно с различни страни за насърчаване на инициативата на глобално управление, заяви заместник-министърът на външните работи Сун Уейдун на провелата се на 19 януари в Пекин дискусия с участието на чужди посланици в Китай и експерти по международни въпроси на тема „Защита на многостранността и усъвършенстване на глобалното управление“.

Той посочи, че като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН и отговорна голяма страна, Китай следва неизменно политика на истинска многостранност и съдейства активно за реформиране на системата на глобално управление. В момента издигнатата от Пекин инициатива за глобално управление има подкрепата на над 150 страни и Китай е готов да обедини усилия с всички тях, за да ускори нейното ефективно осъществяване, каза зам.-министърът.

От известно време насам хегемонизмът подкопава сериозно международния ред, милитаризмът застрашава регионалната стабилност и сигурност, а протекционизмът нарушава нормалния международен търговско-икономически ред, подчерта Сун Уейдун.

Отношенията между държавите трябва да се регулират чрез институции и правила, а не да се оставят на произвола на отделни страни, които разчитат на силата си, за да потискат по-слабите. В днешния свят хегемонизмът няма изход и големите държави трябва да дават пример в зачитането на върховенството на закона и спазването на правилата, посочи още дипломатът.