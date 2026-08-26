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Поглед към Китай

Започна 24-тата сесия на ПК на 14-ото ОСНП

/Поглед.инфо/ Вчера бе открита 24-ата сесия на Постоянния комитет на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители (ОСНП), на която ще бъдат разгледани и приети редица законопроекти.

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Започна 24-тата сесия на ПК на 14-ото ОСНП
Източник: 38picres.cgtn.com
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Сред най-важните са Законът за здравното осигуряване, който ще бъде гледан на трето четене. В него са включени разпоредби за застраховането за дългосрочни грижи, които целят да засилят защитата на правата и интересите на осигурените граждани. За трето четене е внесен и Законът за защита и подобряване качеството на земеделските земи, който предвижда мерки за подготовка на кадри и по-строг контрол върху средствата за създаване на висококачествени земеделски площи.

Депутатите ще разгледат и промени в Закона за селското стопанство, насочени към засилване на подкрепата за сектора и икономическото развитие на селските райони.

На второ четене ще бъде обсъдени ревизия на Закона за мобилизацията за целите на националната отбрана. Промените уточняват понятието за национална отбранителна мобилизация, както и правилата за събирането, използването и сигурността на свързаните с нея данни.

Обсъжда се и проект за изменение на Закона за адвокатурата, който предвижда подобряване на правилата за предоставяне на правни услуги по международни казуси.

За второ четене е представен и ревизиран проект на Закона за несъстоятелността на предприятията. Той уточнява правилата при несъстоятелност на физически лица със солидарни задължения, усъвършенства механизмите за преструктуриране и променя реда за разпределение на средствата от масата на несъстоятелността.

ПК на ОСНП разгледа и промени на Закона за банковия надзор и регулиране. Предвижда се въвеждане на диференциран и многостепенен надзор над банковите институции, подобряване на защитата на правата и интересите на банковите потребители и създаване на отделна глава, посветена на управлението и разрешаването на банкови рискове.

Второто четене на ревизирания Закон за водите предвижда засилване на мерките за защита на водните ресурси и водните екосистеми, развитие на националната водна мрежа, пестене на вода и по-широко повторно използване на водните ресурси.

Сред ключовите предложения са и промените в Закона за безопасността на пътното движение. Те целят да подобрят системата за управление на пътната безопасност и да укрепят правната рамка за поддържане на реда по пътищата. Проектът включва специална глава, посветена на автономните превозни средства.

За първо четене е внесен Закон за борба с трансграничната корупция. Той цели да предотвратява и наказва корупционни практики с международен характер, да задълбочи международното сътрудничество и да защити суверенитета, сигурността и интересите на Китай в областта на развитието.

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