/Поглед.инфо/ Първият електромобил, разработен съвместно от Volkswagen Group и XPeng, слезе от производствената линия в Китай. Моделът беше произведен в завода на Volkswagen в град Хъфей, съобщи германският автомобилен концерн.

Главният изпълнителен директор на Volkswagen Оливер Блуме заяви, че автомобилът е „разработен в Китай за Китай“, съчетавайки германското инженерство с модерни местни технологии. Моделът ID. UNYX 08 е създаден за по-малко от две години, подчерта Ралф Брандщетер, член на управителния съвет на компанията за Китай. Проектът е част от по-широката стратегия на Volkswagen за разширяване на присъствието си на китайския пазар на електромобили. Партньорството между двете компании беше установено през 2023 г., а по-късно тази година се очаква да бъде представен и втори съвместно разработен модел.

Провинция Анхуей се превърна в лидер в автомобилното производство на страната през 2025 г., като за първи път оглави Китай по общо производство на автомобили и превозни средства с нови енергийни източници.