/Поглед.инфо/ На 7 декември в 7:30 ч. сутринта официално започна гласуването за 8-ия Законодателния съвет на Специалния административен район Хонконг. Всички 612 избирателни секции в региона бяха отворени едновременно, за да посрещнат над 4,13 милиона гласоподаватели, които да упражнят своето демократично право.

Като важна практика в прилагането на принципа „за патриотично управление на Хонконг“, този вот ще определи 90 депутати в Законодателния съвет. Мандатът на новоизбраните депутати ще започне на 1 януари 2026 г. и ще продължи четири години.

Времето за гласуване тази година е удължено и ще приключи в 23:30 ч. вечерта, а резултатите се очаква да бъдат обявени в ранните часове на 8 декември.