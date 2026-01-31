/Поглед.инфо/ От края на миналата година поредица европейски държавни глави са посетили Китай. Сред тях са политици от Испания, Франция, Ирландия, Финландия и Великобритания, които покриват Южна, Западна и Северна Европа. Те притежават представителност и влияние в стария континент, а посещенията им абсолютно не са случайни.

Тази година е началото на 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие на Китай. Насърчаването на висококачественото развитие и категоричното разширяване на отварянето към света е ясно формулирано и е знак към света. В момента европейските страни са изправени пред въпроса за слабото икономическо развитие и се надяват да се възползват от бързото развитие на Китай, за да влеят движеща сила в собственото си развитие. Пред променящия се свят Китай е предоставил скъпоценна стабилност и предвидимост на развитие, което е рядък ресурс за западните държави.

Като важни сили в международния ред, сближаването на Китай и Европа е добра новина за нестабилния свят.

„Китай и Европа са партньори, а не съперници. Сътрудничеството надделява над конкуренцията, а общите позиции надделяват над различията“, „Международното право ще действа само ако всички страни го спазват“. Тези думи са изказвани от китайския председател Си Дзинпин пред европейските ръководители. Множество европейски лидери високо ценят важната роля на Китай в международните дела и изразиха подкрепата си към многостранността и свободната търговия. Според анализатори, това отразява желанието на Китай и Европа да работят заедно за реализирането на стабилност в света.