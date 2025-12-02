/Поглед.инфо/На 2 декември Държавната комисия по здравеопазване представи „Статистически бюлетин за развитието на здравеопазването в Китай през 2024 г.“

Данните показват, че средната продължителност на живота в страната е достигнала 79 години. Смъртността сред бременните и родилките е намаляла до 14,3 на 100 000, а детската смъртност – до 4,0‰.

Според комисията националната здравна система е въвела поредица от иновативни и всеобхватни мерки, които подобряват достъпа до медицинска помощ и повишават качеството на услугите. Общите разходи за здравеопазване на глава от населението са достигнали 6454,4 юана, а делът на здравните разходи в БВП е 6,7%.

Бюлетинът отчита и значителен ръст в използването на медицински услуги. През 2024 г. посещенията в медицинските и здравните институции в страната са достигнали 10,15 милиарда – с около 600 милиона повече спрямо предходната година.